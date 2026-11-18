Autor:ATV redakcija
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Viši sud u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana sadašnjem dekanu Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Patriku Dridu i bivšem dekanu tog fakulteta N. M., osumnjičenima da su oštetili budžet Autonomne pokrajine Vojvodine za skoro 20 miliona dinara.
Pritvor im je određen da ne bi uticali na svjedoke i da ne bi ponovili krivično djelo, rečeno je danas za Tanjug u tom sudu.
Sumnja se da su P. D., kao sadašnji, a N. M., kao bivši dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, iskoristili svoja službena ovlašćenja i nevršenjem svoje službene dužnosti pribavili fakultetu protivpravnu imovinsku korist od 19.522.500 dinara i time pričinili štetu budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine.
To su učinili, kako se sumnja, tako što su iznajmljivali prostor koji pripada Pokrajini, a novac nisu uplatili u budžet Pokrajine, već su ga potrošili na isplate novca zaposlenima po različitim osnovima, dok su ugovore vodili kao „organizacija sportskih aktivnosti“ kako bi se prikrilo da je riječ o zakupima.
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