Autor:ATV redakcija
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Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od strane MUP-a, Policijske stanice Voždovac donijeto je rješenje o zadržavanju direktora i glavnog urednika televizije "Informer" Dragana J. Vučićevića zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i krivično djelo ometanje pravde.
Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu sutra biti doveden na sašlušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, saopšteno je iz tog tužilaštva.
Vučićević je priveden jutros na 50 metara od te televizije.
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