Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija izdala je posebnu licencu kojom se odobravaju transakcije za prodaju kompanija Naftne industrije Srbije u Bugarskoj i Rumuniji, javio je RTS.

Prema uslovima licence, novac koji NIS ostvari od tih prodaja mora da bude uplaćen na blokirani račun u SAD, na koji će se obračunavati kamata.

OFAK je izdao mađarskom MOL-u i kompaniji "MOL Serbija investment" dodatnu licencu u vezi sa mogućim sticanjem vlasničkog udjela u kompaniji NIS. Licenca važi do 28. februara 2027. godine.

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SAD su uvele sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva, prenosi Srna.

U toku su pregovori o prodaji većinskog ruskog udjela u NIS-u mađarskom MOL-u.