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Oglasila se televizija "K1" o Jovani Joksimović nakon njenog napuštanja Tanjuga

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АТВ редакција
16.11.2026 17:32

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Oglasila se televizija "K1" o Jovani Joksimović nakon njenog napuštanja Tanjuga

Direktorka i glavna urednica novinske agencije Tanjug Jovana Joksimović podnijela je ostavku i napušta agenciju u televiziju Tanjug, a kako je sama navela na televiziji "K1" ostaje da radi.

Samo malo nakon ovog saznanja, oglasili su se i sa televizije "K1", gdje su objavili Jovaninu sliku.

Na mrežama je objavljena slika Jovane Joksimović, koja je pozirala u studiju televizije.

Nasmijana je pozirala u braon rolka haljini u kojoj je vodila program, a akcenat je bio na njenom izgledu tog jutra.

Jovana je uz sve ukombinovala crveni karmin i zlatne velike minđuše.

Inače, Jovana vodi jutarnji program na televiziji "K1" od decembra 2020. godine.

Ovako se obratila zaposlenima

Jovana Joksimović je odluku da napušta Tanjug saopštila u oproštajnom mejlu zaposlenima, u koji je "Vreme" imalo uvid. Kako navodi, o odluci je već obavijestila većinske vlasnike.

Јована Јоксимовић
Jovana Joksimović
K1

"Novinska agencija, kao i televizija, zahtijeva potpunu posvećenost – dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u nedjelji. Takav život živjela sam punih šest godina, zajedno sa cijelim svojim timom", napisala je Joksimović.

Podsjeća da je paralelno vodila i jutarnji program na "K1", te da je došao trenutak kada mora da napravi izbor i od nečega odustane. Odluku, kako kaže, nije bilo lako donijeti, ali je "važna i promišljena, prije svega zbog svih svojih privatnih i porodičnih uloga".

Zaposlenima se zahvalila "na povjerenju, zajedničkim uspjesima i istrajnosti", kao i na tome što su "Tanjug oživjeli i modernizovali". Šest godina na čelu agencije opisala je kao najteže, ali i najznačajnije u svojoj karijeri.

U mejlu se navodi i da će zaposleni nastaviti da rade "sa novim direktorom i glavnim urednikom", ali ime nije navedeno.

(Telegraf)

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Tagovi :

Jovana Joksimović

Tanjug

Televizija K1

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