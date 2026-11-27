Branilac vlasnika i glavnog urednika "Informera" Dragana J. Vučićevića Dragoslav Ljubičanović najavio je ispred Okružnog zatvora u Beogradu, gdje je u toku protestni skup, da će uložiti žalbu na odluku Drugog osnovnog suda u Beogradu kojom je Vučićeviću određen pritvor do 30 dana.

Ljubičanović je rekao da djelo koje je Vučićeviću stavljeno na teret mora da ima posljedicu, a da ona ne postoji, odnosno da nije navedena ni opisana ni predložena od strane onih koji su ga prijavili i zaključio da "ono što je ovdje najbitnije nije pravna stvar".

"Zato ovo sve deluje kao politički predmet kojim neko pokušava da plati svoj prelazak na neku drugu stranu. Zato ćemo se boriti i govoriti dokle god nas služi glas", poručio je Ljubičanović i rekao da će danas pokušati da posjeti Vučićevića u pritvoru.

Ispred Okružnog zatvora u Beogradu u toku je protest građana, članova porodice i zaposlenih na "Informeru", kao i političara koji su se okupili iz protesta zbog određivanja pritvora Vučićeviću.

Srbija Određen pritvor Draganu J. Vučićeviću

Vučićević je priveden u srijedu kod zgrade TV "Informer", a na teret mu je stavljeno izvršenje krivičnog djela izazivanje panike i nereda u produženom trajanju, kao i ometanje pravde.

Tokom saslušanja juče u tužilaštvu Vučićević je negirao krivicu, a sudija mu je odredio pritvor do 30 dana.

Skupovi podrške Vučićeviću održani su juče i prekjuče ispred Palate pravde, a u sredu ispred Policijske stanice Voždovac, u kojoj je Vučićević držan nakon hapšenja.