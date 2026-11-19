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Foto: TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ MILOŠ MIŠKOV

Nakon što je Aleksandar Čupić izabran za predsjednika Skupštine Srbije na društvenim mrežama su se oglasili studenti.

Oni su na stranici "Studenti u blokadi" objavili Čupićevu fotografiju i napisali: "Aleksandar Čupić, novoizabrani predsjednik Narodne skupštine". Podsjećamo, Čupić je danas izabran za predsjednika Skupštine Srbije sa 140 glasova ZA. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli 3. Studentska lista – Studenti pobeđuju (@studenti_u_blokadi)

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