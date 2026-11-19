Autor:Stevan Lulić
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Nakon što je Aleksandar Čupić izabran za predsjednika Skupštine Srbije na društvenim mrežama su se oglasili studenti.
Oni su na stranici "Studenti u blokadi" objavili Čupićevu fotografiju i napisali:
"Aleksandar Čupić, novoizabrani predsjednik Narodne skupštine".
Podsjećamo, Čupić je danas izabran za predsjednika Skupštine Srbije sa 140 glasova ZA.
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