Dvije povređene osobe iz incidenta koji se dogodio u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu su u ovom trenutku stabilnog zdravstvenog stanja i za sada nije indikovana hitna hirurška intervencija, saopšteno je iz Univerzitetskog Kliničkog centra Kragujevac.

U Ambulantu reanimacije Urgentnog centra UKC Kragujevac, ekipe Hitne pomoći transportovale su dvije pacijentkinje sa povredama zadobijenim na radnom mjestu, u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu.

Kako se navodi, pacijentkinje su tokom inicijalnog pregleda bile svjesne, orijentisane, stabilnih vitalnih parametara.

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"Nakon kompletne dijagnostičke obrade i multidisciplinarnog zbrinjavanja obje pacijentkinje su hospitalizovane u Urgentnom centru UKC Kragujevac, radi daljeg praćenja i opservacije. U ovom momentu obe su stabilnog zdravstvenog stanja i za sada, nije indikovana hitna hirurška intervencija", navodi se u saopštenju.

PU u Kragujevcu jutros oko 8 časova prijavljeno je da je u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu došlo do incidenta u kojem su dvije osobe zadobile povrede, od kojih je jedna povrijeđena najvjerovatnije vatrenim oružjem, a druga usljed pucanja stakla.

Policija je savladala i uhapsila sedamnaestogodišnjeg učenika ove škole, koji se sumnjiči da je u holu škole upotrebio malokalibarsku pušku, saopšteno je iz MUP-a.

U saopštenju se ističe da nijedan učenik škole nije povrijeđen.

Ova škola saopštila je da su svi učenici bezbjedno napustili objekat i da neće biti nastave u popodnevnoj smjeni.

U Ministarstvu prosvete je, odmah nakon što je došlo do pucnjave formiran Krizni štab, a tim Ministarstva prosvjete uputio se odmah u školu.

(Telegraf/Tanjug)