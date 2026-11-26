Veliki požar izbio je rano jutros (26. novembra) u prodavnici "Tehnomanija" na Novom Beogradu, preko puta tržnog centra "Delta siti". Vatra je zahvatila veliki dio objekta, a jak vjetar otežava posao vatrogascima.

Na terenu je više vatrogasnih vozila, kao i veliki broj pripadnika policije.

Uprkos jakoj kiši i nevremenu koje je jutros zahvatilo Beograd, požar se brzo rasplamsao, prenose Telegraf.

Na snimcima s mjesta požara vide se veliki plamen i gust dim koji kulja iz objekta

🇷🇸❗️Veliki požar izbio je u prodavnici tehnike "Tehnomanija" na Novom Beogradu ▪️Jak vetar otežava intervenciju vatrogasaca, a prema nezvaničnim informacijama, nema povređenih. ▪️Policija je obustavila saobraćaj u delu ulice Jurija Gagarina u smeru ka gradu preko puta "Delta sitija", dok se očekuje da će gašenje požara potrajati. — RT Balkan (@rtbalkan) November 26, 2026

Prema nezvaničnim informacijama, nema povrijeđenih, javlja RTS.

Obustavljen saobraćaj, preusmjereni autobusi

Policija je zbog požara obustavila saobraćaj u dijelu Ulice Jurija Gagarina u smjeru prema centru Beograda.

Očekuje se da će gašenje požara potrajati.

Tehnomedija. https://t.co/aNZdiYvVfX — Nena Radic (@NenaRadic) November 26, 2026

Uzrok požara za sada nije poznat, a iz MUP-a Srbije navode da će više informacija biti poznato nakon uviđaja.