Otac i sin pali sa motora, obojica prevezeni u bolnicu

Otac (51) i sin (17) zadobili su lakše povrede kada su pali s motora, rečeno je Tnjugu u Hitnoj pomoći.

Njih dvojica su proklizali na šinama i pali s motora, a ekipe Hitne pomoći prevezle su ih u dežurne bolnice.

Nesreća se desila u Karađorđevoj ulici u Beogradu.

U toku noći su se dogodile još tri saobraćajne nesreće u kojima je još jedna osoba sa lakšim povredama prevezena u bolnicu, a dvije osobe su zbrinute na licu mjesta.