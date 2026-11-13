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Otac i sin pali sa motora, obojica prevezeni u bolnicu

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АТВ редакција
13.11.2026 08:23

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Udes motocikl
Foto: Pexels/Valentin Sarte/Ilustrativna fotografija

Otac (51) i sin (17) zadobili su lakše povrede kada su pali s motora, rečeno je Tnjugu u Hitnoj pomoći.

Njih dvojica su proklizali na šinama i pali s motora, a ekipe Hitne pomoći prevezle su ih u dežurne bolnice.

Nesreća se desila u Karađorđevoj ulici u Beogradu.

U toku noći su se dogodile još tri saobraćajne nesreće u kojima je još jedna osoba sa lakšim povredama prevezena u bolnicu, a dvije osobe su zbrinute na licu mjesta.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Beograd

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