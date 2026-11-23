Nacionalna avio-kompanija Er Srbija saopštila je da je zbog najavljenog štrajka na aerodromu u Briselu, koji će uticati na redovno odvijanje vazdušnog saobraćaja i pružanje aerodromskih usluga, otkazan let planiran za danas između Beograda i Brisela.

Odluka je donijeta na osnovu zvaničnih operativnih informacija i važećih aeronautičkih obavještenja, kako bi se putnicima omogućilo pravovremeno planiranje putovanja i smanjio uticaj okolnosti koje nisu pod kontrolom avio-kompanije, navedeno je u saopštenju.

Svi putnici sa rezervacijama na letu planiranom za sutra biće blagovremeno obavješteni mejlom, odnosno putem kontakt podataka dostupnih u rezervacionom sistemu, o raspoloživim alternativnim letovima i drugim opcijama za nastavak putovanja.

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Iz Er Srbije ističu da preduzimaju sve raspoložive mere kako bi uticaj štrajka na putnike i redovno odvijanje saobraćaja bio sveden na najmanju moguću mjeru.

Za dodatne informacije putnici se mogu obratiti Kontakt centru nacionalne avio-kompanije na broj +381 11 311 21 23, putem besplatnog broja 0800 111 528 za pozive iz Srbije, kao i putem internet stranice airserbia.com ili u poslovnicama kompanije, piše Tanjug.