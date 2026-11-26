Predsjednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić ponovo je privukao pažnju na društvenim mrežama, ali ovoga puta snimkom iz mlađih dana na kojem pokazuje svoje pjevačke sposobnosti uz rok muziku.

Snimak sa privatnog slavlja na kojem Čupić pjeva pjesmu "Čudna šuma" grupe Ju grupa proširio se društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije.

Aleksandar Čupić već je pokazao da ima sluha za muziku tokom izborne kampanje, kada je pjevao jednu od nezvaničnih himni Studentske liste – "Ajmo grade, svi uz naše mlade“.

Ipak, malo je poznato da je u mlađim danima nastupao i sa svojim rok bendom.

Na društvenim mrežama sada se pojavio snimak sa jednog slavlja na kojem Čupić, kratke kose i bez brade, pjeva poznati hit "Čudna šuma".

"Izgleda da imamo dobitnu kombinaciju", jedan je od komentara na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, prethodnih dana objavljeni su i snimci na kojima Čupić pjeva sa putnicima u autobusu, ali i izvodi crkvene pjesme tokom liturgije u Raški.

Inače, Čupić je član crkvenog hora u Sopotu, gdje živi sa porodicom, prenosi Blic.