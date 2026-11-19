Aleksandar Čupić, koji je posljednjih dana u centru pažnje javnosti zbog političkog angažmana, a od četvrtka i novi predsjednik Skupštine Srbije, godinama je sa suprugom Anom gradio sasvim drugačiju priču – porodični život u prirodi, organsku proizvodnju i posao koji je nastao iz želje da njihovo petoro djece odrasta uz zdravu hranu i daleko od gradske gužve.

Njihova priča počela je mnogo prije nego što je Čupić postao poznat široj javnosti. Ana, po profesiji ljekarka, i Aleksandar, docent na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odlučili su još 2011. godine da Beograd zamjene životom pod Kosmajem.

Svijet Merc: Uskoro razgovori Evropljana, Ukrajine, Rusije i Amerike

Umjesto gradske svakodnevice, odabrali su kuću, veliko imanje, zemlju i posao koji će vremenom postati mnogo više od hobija.

Beograd zamenili imanjem pod Kosmajem

Ana i Aleksandar, oboje porijeklom iz Prokuplja, donijeli su 2011. godine odluku da se sa porodicom presele u Sopot. Kupili su kuću sa 2,6 hektara zemljišta, a kako su se njihove ideje i planovi razvijali, proširili su imanje na približno 3,7 hektara. Poljoprivredno gazdinstvo registrovali su 2012. godine.

Njihova prvobitna ideja nije bila da pokrenu veliki posao, već da za svoju porodicu obezbijede kvalitetne namirnice, uzgajane na način koji ne podrazumijeva upotrebu sintetičkih pesticida i mineralnih đubriva. Međutim, ono što je počelo kao potreba porodice vremenom je preraslo u ozbiljan poljoprivredni poduhvat.

Upravo iz takve ideje nastalo je Eko domaćinstvo dr Čupić, koje su supružnici razvijali pod Kosmajem, posvećujući se organskoj proizvodnji i očuvanju prirode.

Pet plastenika i čitava mala organska proizvodnja

Do 2021. godine njihovo gazdinstvo imalo je pet plastenika ukupne površine oko 26 ari. U njima su uzgajali različite vrste povrća – paradajz, papriku, krastavce, tikvice, spanać, kupus i brojne druge kulture.

Društvo Preminuo Željko Ler

Za Anu i Aleksandra proizvodnja nije se svodila samo na to da nešto posiju i uberu. Veliku pažnju posvećivali su zemlji, njenom očuvanju, pravilnom plodoredu, kao i proizvodnji sopstvenog semena i rasada, prenosi portal "Ona".

Takav pristup zahtjeva mnogo rada, znanja, strpljenja i planiranja, posebno kada je riječ o organskoj poljoprivredi, u kojoj proizvođači ne mogu da se oslanjaju na uobičajene hemijske preparate.

Ana je bila nosilac sertifikovanog organskog gazdinstva i prvenstveno se bavila zdravljem biljaka i samom proizvodnjom, dok je Aleksandar preuzimao odgovornost za plasman proizvoda i komunikaciju sa kupcima.

Zimnica po tradicionalnim receptima i brend "dr orgAna"

Njihov porodični posao nije se završavao na prodaji svježeg voća i povrća. Kada bi imali viškove u proizvodnji, supružnici su ih prerađivali u zimnicu, koristeći tradicionalne recepte. Na taj način trud uložen u proizvodnju nije se završavao sa sezonom, a na njihovom imanju ništa nije moralo da propadne.

Proizvode su plasirali pod brendom "dr orgAna", a kupci su do njih mogli da dođu preko prodavnica organske hrane u Beogradu, ali i direktnom dostavom.

Osim što su proizvodili hranu, Ana i Aleksandar bili su posvećeni i prenošenju znanja. Učestvovali su u obukama namijenjenim ljudima zainteresovanim za organsku poljoprivredu, a bili su i među osnivačima organske zadruge koja je povezivala proizvođače sa kupcima.

Zanimljivosti Prema mišljenju psihologa ljudi koji prerano kite jelku imaju ovaj problem

Njihovo imanje tako je postalo mjesto na kojem se nije razvijala samo proizvodnja, već i ideja o drugačijem odnosu prema hrani, zemlji i načinu života.

Život sa petoro djece bio je njihov glavni motiv

U razgovoru za portal "Plodna zemlja", objavljenom u junu 2021. godine, supružnici su govorili da je upravo želja da njihovo petoro djece odrasta u prirodnijem okruženju bila jedan od ključnih razloga zbog kojih su se odlučili na ovakav život.

Umjesto da kvalitetnu hranu kupuju, željeli su da je sami proizvode i da deca odrastaju uz prirodu, upoznaju proces nastanka namirnica i nauče koliko je rada potrebno da bi nešto završilo na porodičnom stolu.

U njihovoj priči organska proizvodnja nije bila samo poslovna odluka, već način života. Veliko imanje, plastenici, bašta, rad sa zemljom i porodična svakodnevica postali su dio života koji su svjesno izabrali, daleko od ritma velikog grada.

Gradovi i opštine Palo 80 litara kiše: Nabujala rijeka Mušnica kod Gacka

Zanimljivo je i da je Aleksandar prije pet godina izgledao potpuno drugačije nego danas. Čupić, kojeg javnost sada prepoznaje po dugoj bradi, u tada objavljenim fotografijama imao je znatno drugačiji izgled, što je još jedan detalj iz njegove biografije koji je mnogima mogao da promakne.

Njihova priča pokazuje i jednu manje poznatu stranu čovjeka koji je danas u fokusu političkih događaja – onu koja se godinama odvijala na porodičnom imanju, među plastenicima, povrćem i poslovima koji nemaju mnogo veze sa skupštinskim salama.

Od porodične ideje da sami uzgajaju hranu, Ana i Aleksandar Čupić izgradili su organsko gazdinstvo koje je postalo njihov zajednički posao, ali i način života koji su odabrali za sebe i svojih petoro djece.