Poslanici Narodne skupštine Srbije izglasali su sisteme delegacija Skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama
U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PS SE) izabrani su narodni poslanici:
- Jovan Vujičić, član, šef Delegacije,
- Marija Cunić, zamjenik člana Delegacije,
- Katarina Šćepanović, član Delegacije,
- Mario Reljanović, zamjenik člana Delegacije,
- Vladan Jovanović, član Delegacije,
- Mirza Ramusović, zamjenik člana Delegacije,
- Milena Petrović, član Delegacije,
- Daliborka Purić, zamjenik člana Delegacije,
- Biljana Pantić Pilja, član Delegacije,
- Arno Gujon, zamjenik člana Delegacije,
- Ana Brnabić, član Delegacije,
- Stefan Krkobabić, zamjenik člana Delegacije,
- Aleksandar Mirković, član Delegacije,
- Vukašin Vučićević, zamjenik člana Delegacije.
U Delegaciju u Interparlamentarnoj uniji izabrani su narodni poslanici:
- Aleksandar Čupić, član, šef Delegacije,
- Petar Mitov, član Delegacije,
- Danijela Stošić Panić, član Delegacije,
- Slavica Filipović, član Delegacije,
- Aleksandra Štimac, član Delegacije,
- Nataša Jovanović, član Delegacije,
- Dina Vučinić, član Delegacije,
- Pavle Stamatović, član Delegacije,
- Miloš Pavlović, član Delegacije.
U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini OEBS izabrani su narodni poslanici:
- Jelka Aksentijević, član, šef Delegacije,
- Gordana Stefanović, zamjenik člana Delegacije,
- Aleksandra Ilić, član Delegacije,
- Sanja Fric, zamjenik člana Delegacije,
- Arno Gujon, član Delegacije,
- Danijela Nikolić, zamjenik člana Delegacije,
- Ana Brnabić, član Delegacije,
- Luka Lalošević, zamjenik člana Delegacije.
U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Crnomorske ekonomske saradnje izabrani su narodni poslanici:
- Dejan Jakšić, član, šef Delegacije,
- Dragan Stojić, član Delegacije,
- Adem Mavrić, član Delegacije,
- Miloš Todorović, član Delegacije,
- Jasmina Obradović, član Delegacije,
- Zdravko Mladenović, član Delegacije.
U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Mediterana izabrani su narodni poslanici:
- Jelena Petrović, član, šef Delegacije,
- Nikola Mikić, zamjenik člana Delegacije,
- Ivan Ćirić, član Delegacije,
- Marija Lesjak, zamjenik člana Delegacije,
- Sanja Belić, član Delegacije,
- Slavica Filipović, zamjenik člana Delegacije,
- Olja Petrović, član Delegacije,
- Uroš Radulović, zamjenik člana Delegacije,
- Miroslav Petrašinović, član Delegacije,
- Nina Kuburović, zamjenik člana Delegacije.
U Delegaciju u Parlamentarnoj dimenziji Centralnoevropske inicijative izabrani su narodni poslanici:
- Uroš Mikić, član, šef Delegacije,
- Andrea Besedeš Nađ, zamjenik člana Delegacije,
- Milica Jovanović, član Delegacije,
- Milica Vasiljević Blagojević, zamjenik člana Delegacije,
- Milan Zdravković, član Delegacije,
- Tatjana Grujić, zamjenik člana Delegacije,
- Marina Raguš, član Delegacije,
- Ljiljana Živković, zamjenik člana Delegacije,
- Goran Rakić, član Delegacije,
- Kristina Vasiljković, zamjenik člana Delegacije;
U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi izabrani su narodni poslanici:
- Aleksandar Čupić, član, šef Delegacije,
- Jugoslav Ristić, zamjenik člana Delegacije,
- Suzana Rogan, član Delegacije,
- Katarina Šćepanović, zamjenik člana Delegacije,
- Branislav Josifović, član Delegacije,
- Verica Jovanović, zamjenik člana Delegacije,
- Ahmedin Škrijelj, član Delegacije,
- Visar Mehmeti, zamjenik člana Delegacije;
- U Delegaciju u Interparlamentarnoj skupštini pravoslavlja izabrani su naraodni poslanici:
- Rastko Jović, član, šef Delegacije,
- Saša Borojević, član Delegacije;
U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini NATO izabrani su narodni poslanici:
- Aleksander Baucal, član, šef Delegacije,
- Željko Hubač, zamjenik člana Delegacije,
- Mikica Sibinović, član Delegacije,
- Mitar Krstić, zamjenik člana Delegacije,
- Milan Radin, član Delegacije,
- Nataša Jovanović, zamjenik člana Delegacije;
U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbjednosti izabrani su narodni poslanici:
- Aleksandra Ilić, član, šef Delegacije,
- Anđelka Bulatović, član Delegacije,
- Milana Pisarić, član Delegacije,
- Aleksandar Šešelj, član Delegacije,
- Samir Tandir, član Delegacije.
U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Frankofonije izabrani su narodni poslanici:
- Radomir Saičić, član, šef Delegacije,
- Uroš Mikić, član Delegacije,
- Aleksa Grubešić, član Delegacije.
- U Delegaciju u Interparlamentarnoj skupštini ASEAN izabrani su narodni poslanici:
- Milica Vasiljević Blagojević, član, šef Delegacije,
- Marko Mladenović, član Delegacije.
U sastav delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnom forumu Republika Srbija – Republika Srpska biraju se narodni poslanici:
- Zorica Stojanović, predsjednik,
- Stanko Fuštar, zamjenik predsjednika,
- Zoran Đajić, član,
- Rastko Jović, član,
- Igor Cegledi, član,
- Aleksandar Milojković, član,
- Dušan Marić, član,
- Milimir Vujadinović, član,
- Uglješa Mrdić, član,
- Jasmina Obradović, član,
- Aleksandar Šešelj, član.
U sastav Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, iz reda narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, biraju se narodni poslanici:
- Marija Lesjak, za predsjedavajućeg,
- Sanja Savčić, za zamjenika člana,
- Aleksander Baucal, za zamjenika predsedavajućeg,
- Irena Ljubomirović, za zamjenika člana,
- Jovan Vujičić, za člana,
- Katarina Šnepanović, za zamjenika člana,
- Oliver Tošković, za člana,
- Milana Pisarić, za zamjenika člana,
- Aleksandar N. Nešković, za člana,
- Ilija Srdanović, za zamjenika člana,
- Danijela Stošić Panić, za člana,
- Marija Ćunić, za zamjenika člana,
- Vladan Jovanović, za člana,
- Slavica Filipović, za zamjenika člana,
- Ana Trifunović, za člana,
- Sanja Belić, za zamjenika člana,
- Milimir Vujadinović, za člana,
- Biljana Pantić Pilja, za zamjenika člana,
- Marijan Rističević, za člana,
- Samir Tandir, za zamjenika člana,
- Ana Brnabić, za člana,
- Đorđo Đorđić, za zamjenika člana,
- Milan Radin, za člana,
- Stefan Krkobabić, za zamjenika člana,
- Aleksandar Marković, za člana,
- Dina Vučinić, za zamjenika člana,
- Marina Raguš, za člana,
- Nataša Jovanović, za zamjenika člana,
- Usame Zukorlić, član,
- Mario Reljanović, zamjenik člana.
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