Poslanici Narodne skupštine Srbije izglasali su sisteme delegacija Skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama

U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PS SE) izabrani su narodni poslanici:

Jovan Vujičić, član, šef Delegacije,

Marija Cunić, zamjenik člana Delegacije,

Katarina Šćepanović, član Delegacije,

Mario Reljanović, zamjenik člana Delegacije,

Vladan Jovanović, član Delegacije,

Mirza Ramusović, zamjenik člana Delegacije,

Milena Petrović, član Delegacije,

Daliborka Purić, zamjenik člana Delegacije,

Biljana Pantić Pilja, član Delegacije,

Arno Gujon, zamjenik člana Delegacije,

Ana Brnabić, član Delegacije,

Stefan Krkobabić, zamjenik člana Delegacije,

Aleksandar Mirković, član Delegacije,

Vukašin Vučićević, zamjenik člana Delegacije.

U Delegaciju u Interparlamentarnoj uniji izabrani su narodni poslanici:

Aleksandar Čupić, član, šef Delegacije,

Petar Mitov, član Delegacije,

Danijela Stošić Panić, član Delegacije,

Slavica Filipović, član Delegacije,

Aleksandra Štimac, član Delegacije,

Nataša Jovanović, član Delegacije,

Dina Vučinić, član Delegacije,

Pavle Stamatović, član Delegacije,

Miloš Pavlović, član Delegacije.

U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini OEBS izabrani su narodni poslanici:

Jelka Aksentijević, član, šef Delegacije,

Gordana Stefanović, zamjenik člana Delegacije,

Aleksandra Ilić, član Delegacije,

Sanja Fric, zamjenik člana Delegacije,

Arno Gujon, član Delegacije,

Danijela Nikolić, zamjenik člana Delegacije,

Ana Brnabić, član Delegacije,

Luka Lalošević, zamjenik člana Delegacije.

U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Crnomorske ekonomske saradnje izabrani su narodni poslanici:

Dejan Jakšić, član, šef Delegacije,

Dragan Stojić, član Delegacije,

Adem Mavrić, član Delegacije,

Miloš Todorović, član Delegacije,

Jasmina Obradović, član Delegacije,

Zdravko Mladenović, član Delegacije.

U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Mediterana izabrani su narodni poslanici:

Jelena Petrović, član, šef Delegacije,

Nikola Mikić, zamjenik člana Delegacije,

Ivan Ćirić, član Delegacije,

Marija Lesjak, zamjenik člana Delegacije,

Sanja Belić, član Delegacije,

Slavica Filipović, zamjenik člana Delegacije,

Olja Petrović, član Delegacije,

Uroš Radulović, zamjenik člana Delegacije,

Miroslav Petrašinović, član Delegacije,

Nina Kuburović, zamjenik člana Delegacije.

U Delegaciju u Parlamentarnoj dimenziji Centralnoevropske inicijative izabrani su narodni poslanici:

Uroš Mikić, član, šef Delegacije,

Andrea Besedeš Nađ, zamjenik člana Delegacije,

Milica Jovanović, član Delegacije,

Milica Vasiljević Blagojević, zamjenik člana Delegacije,

Milan Zdravković, član Delegacije,

Tatjana Grujić, zamjenik člana Delegacije,

Marina Raguš, član Delegacije,

Ljiljana Živković, zamjenik člana Delegacije,

Goran Rakić, član Delegacije,

Kristina Vasiljković, zamjenik člana Delegacije;

U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi izabrani su narodni poslanici:

Aleksandar Čupić, član, šef Delegacije,

Jugoslav Ristić, zamjenik člana Delegacije,

Suzana Rogan, član Delegacije,

Katarina Šćepanović, zamjenik člana Delegacije,

Branislav Josifović, član Delegacije,

Verica Jovanović, zamjenik člana Delegacije,

Ahmedin Škrijelj, član Delegacije,

Visar Mehmeti, zamjenik člana Delegacije;

U Delegaciju u Interparlamentarnoj skupštini pravoslavlja izabrani su naraodni poslanici:

Rastko Jović, član, šef Delegacije,

Saša Borojević, član Delegacije;

U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini NATO izabrani su narodni poslanici:

Aleksander Baucal, član, šef Delegacije,

Željko Hubač, zamjenik člana Delegacije,

Mikica Sibinović, član Delegacije,

Mitar Krstić, zamjenik člana Delegacije,

Milan Radin, član Delegacije,

Nataša Jovanović, zamjenik člana Delegacije;

U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbjednosti izabrani su narodni poslanici:

Aleksandra Ilić, član, šef Delegacije,

Anđelka Bulatović, član Delegacije,

Milana Pisarić, član Delegacije,

Aleksandar Šešelj, član Delegacije,

Samir Tandir, član Delegacije.

U Delegaciju u Parlamentarnoj skupštini Frankofonije izabrani su narodni poslanici:

Radomir Saičić, član, šef Delegacije,

Uroš Mikić, član Delegacije,

Aleksa Grubešić, član Delegacije.

U Delegaciju u Interparlamentarnoj skupštini ASEAN izabrani su narodni poslanici:

Milica Vasiljević Blagojević, član, šef Delegacije,

Marko Mladenović, član Delegacije.

U sastav delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnom forumu Republika Srbija – Republika Srpska biraju se narodni poslanici:

Zorica Stojanović, predsjednik,

Stanko Fuštar, zamjenik predsjednika,

Zoran Đajić, član,

Rastko Jović, član,

Igor Cegledi, član,

Aleksandar Milojković, član,

Dušan Marić, član,

Milimir Vujadinović, član,

Uglješa Mrdić, član,

Jasmina Obradović, član,

Aleksandar Šešelj, član.

U sastav Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, iz reda narodnih poslanika Narodne skupštine Republike Srbije, biraju se narodni poslanici: