Logo

Pali lažni ljekari: Varali ljude i oteli hiljade evra

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 15:23

Komentari:

0
Доктор је највиши академски степен. Добија се преко независних истраживања и не захтијева структурисан ток рада било које врсте.
Foto: pexels/Tessy Agbonome

Policija u Pirotu je u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u tom gradu uhapsila A. A. (27), državljanina Sjeverne Makedonije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo prevara.

Takođe, u saradnji sa kruševačkom policijom i Osnovnim javnim tužilaštvom u Trsteniku, uhapšen je V. M. (67), državljanin Hrvatske, osumnjičen za isto krivično djelo, saopšteno je iz Policijske uprave u Pirotu.

A. A. i V. M. se sumnjiče da su telefonom pozvali dvoje građana, lažno im se predstavili kao ljekari i rekli da su članovi njihovih porodica teško povrijeđeni i da im je hitno potreban novac za operaciju.

Potom su, kako se sumnja, od njih uzeli ukupno 9.200 evra i 40.000 dinara.

Цртеж Едина Џеке како се моли

Fudbal

Mali Uroš iz Banjaluke se oglasio o Džekinoj poruci

Osumnjičeni su, nakon zadržavanja, privedeni osnovnim javnim tužiocima u Pirotu i Trsteniku, a nakon saslušanja sudije za prethodni postupak u osnovnim sudovima u ovim gradovima odredili su im pritvor do 30 dana.

Pošto je, u prethodnih nekoliko dana, Policijskoj upravi u Pirotu prijavljeno više pokušaja prevara, apelujemo na građane, a posebno na starije, da ukoliko ih nepoznata osoba pozove i na ovaj način im zatraži novac, odmah prekinu razgovor, pozovu člana porodice i o tome obavijeste policiju na broj telefona 192, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

prevara

Pirot

Lažni ljekari internet

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ванредно у школама широм Србије, сви ученици евакуисани

Srbija

Vanredno u školama širom Srbije, svi učenici evakuisani

6 h

0
Полиција Србија

Srbija

Dječak pucao sebi u vrat pred drugovima: Poznato njegovo stanje, otac saslušan

7 h

0
Дрва за огријев

Srbija

Gas, drva ili struja: Koje grijanje je ove zime najisplativije

8 h

0
Драма у Прагу: Запалио се аутобус који је превозио српске гимназијалце

Srbija

Drama u Pragu: Zapalio se autobus koji je prevozio srpske gimnazijalce

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

06

U padu cijene nafte na svjetskom tržištu

18

58

Centralne vijesti, 09.10.2026.

18

52

Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

18

41

Žena pješak zadobila teške povrede: Udario je automobil na ulici

18

37

Vozila smrskana: Obustavljen saobraćaj zbog teške nesreće kod Banjaluke

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima