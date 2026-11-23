Komentari:1
Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije razgovarao je u Moskvi sa Nikitom Mihalkovom, jednim od najznačajnijih savremenih sineasta, o istorijskim i kulturnim vezama srpskog i ruskog naroda.
"Osobenost ruske kulture i umetnosti jeste da se bavi pitanjem smisla čovekovog života, a to je ključna osobina Vašeg stvaralaštva. Stoga ste kod srpske publike prepoznati kao jedan od najvećih svetskih stvaralaca na polju filmske i scenske umetnosti", istakao je srpski patrijarh.
Patrijarh Porfirije je izrazio zahvalnost velikom umjetniku na sastradalnoj ljubavi prema srpskom narodu, koju je pokazao više puta, a posebno maja 1999. godine, kada je na otvaranju filmskog Festivala u Kanu pred licem cjelokupne svjetske javnosti oštro osudio bombardovanje Srbije, prenosi Srna.
Društvo
Patrijarh Porfirije stigao u Moskvu
Srpski patrijarh saglasio se sa mišljenjem Mihalkova da je film sinkretička umjetnost, zbir svih drugih, te da je stoga kulturni uticaj filma neuporediv, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve /SPC/.
Mihalkov se osvrnuo i na uticaj tehnologije, posebno vještačke inteligencije na filmsko i umjetničko stvaralaštvo uopšte, izražavajući stav da tehnološki savršena slika ne može da zamijeni ljudsko iskustvo i osjećanja.
Srbija
4 d0
Republika Srpska
6 d16
Srbija
1 sedm0
Društvo
1 sedm0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu