Pijan gađao suprugu laptopom u glavu, pa je davio i prijetio joj nožem

L. M. (28) iz Sopota uhapšen je zbog toga što je u pijanom stanju fizički napao suprugu, a potom je sam sebi nanio povrede nožem po nozi. (134)

Policija u Sopotu uhapsila je u subotu u jutarnjim časovima L. M. (28), koji je u stanu u Sopotu nakon svađe, u alkoholisanom stanju, gađao svoju suprugu A. M. (23) laptopom i pogodio je u glavu. On joj je potom gurao prste u usta i davio je, a zatim je uzeo nož i prijetio joj.

Usljed stanja velikog rastrojstva, on je na kraju sebe isekao nožem po nozi.

Ljekari Hitne pomoći su i muškarcu i supruzi konstatovali lake tjelesne povrede.

Muškarcu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog nasilja u porodici.

Istragu o ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, prenosi Telegraf.rs.