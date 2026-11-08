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Poginula jedna osoba: Uhapšen osumnjičeni za saobraćajnu nesreću

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АТВ редакција
08.11.2026 11:44

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Lisice na rukama ženska ruka
Foto: Pexel/Kindel Media

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su S. S. (19) iz Kikinde, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je u subotu oko 17 časova, na putu između Melenaca i Bašaida, upravljajući automobilom izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je šezdesetčetvorogodišnji muškarac, vozač automobila marke "škoda", preminuo na licu mjesta, dok su šezdesetšestogodišnjoj ženi iz istog automobila konstatovane teške tjelesne povrede, nakon čega je prebačena u Klinički centar Srbije, saopštila je Policijska uprava u Zrenjaninu.

Takođe, u ovoj nezgodi, osamnaestogodišnji putnik iz automobila je zadobio lake telesne povrede koje su mu konstatovane u Urgentnom centru zrenjaninske bolnice.

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S. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, navodi se u saopštenju, piše Tanjug.

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Saobraćajna nesreća

poginula osoba

Srbija

hapšenje

osumnjičeni

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