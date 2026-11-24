Dok traje uviđaj u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, gdje je jutros oko 8 časova sedamnaestogodišnji maturant otvorio vatru iz očeve malokalibarske puške, policija trenutno pretresa sve objekte u mjestu u kojem sa porodicom živi osumnjičeni mladić!

Kako javljaju reporteri sa lica mjesta, policijske ekipe detaljno provjeravaju porodičnu kuću i prateće objekte kako bi utvrdile sve okolnosti pod kojima je tinejdžer došao do oružja, kao i da li u domaćinstvu ima još pušaka ili municije.

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Komšije u potpunom šoku: „Za njih imamo samo riječi hvale“

Vijest da je upravo njihov sedamnaestogodišnji komšija uzeo očevu pušku i zapucao u školskom holu izazvala je potpunu nevjericu među mještanima. Prema riječima komšija, riječ je o vrijednoj i uglednoj porodici o kojoj u mjestu imaju samo riječi hvale.

Kako navode mještani, porodica se bavi preradom voća, dok otac osumnjičenog mladića drži i ugostiteljski objekat. Niko od komšija nije mogao ni da nasluti da bi mirni maturant mogao da uradi ovako nešto, što se poklapa i sa ranijom izjavom direktora škole Nemanje Joksimovića, koji je istakao da učenik do sada nikada nije bio problematičan.

"Ja sam u šoku. On je oduvijek bio veoma povučen, na stanici kada čekamo autobus ni sa kim nikada nije pričao. On je najmlađi u porodici, ima dvije starije sestre i one su divne. Za cijelu porodicu svi ovdje imaju samo riječi hvale, vrijedni su i pošteni ljudi. Eto vidite kako problemi uvek izađu na vidjelo", rekla je za Telegraf jedna od komšinica iz sela.

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Pod lupom istrage čuvanje oružja u kući

Uporedo sa pretresom objekata na porodičnom imanju, istraga provjerava na koji način je otac čuvao malokalibarsku pušku iz koje je pucano. Prema Zakonu o oružju i municiji Republike Srbije, vatreno oružje mora biti zaključano u metalnom sefu ili ormaru, fizički odvojeno od municije i potpuno nedostupno maloljetnicima. Ukoliko se tokom pretresa i istrage utvrdi da puška nije bila propisno obezbijeđena, ocu prijeti ozbiljna krivična i prekršajna odgovornost.

Podsjetimo, sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda ušao je jutros oko 8 časova u Prvu tehničku školu i otvorio vatru u holu, navodno sa namjerom da upuca jednog učenika, kako tvrdi jedan od svjedoka. Pošto su đaci već bili na prvom času, ranio je dvije radnice tehničkog osoblja – od kojih je jedna jutros došla na zamjenu i trenutno je u bolnici, svjesna i stabilna. Pravi masakr sprečio je zaglavljen metak u cijevi puške, nakon čega je policija uhapsila napadača.