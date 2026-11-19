"Ovo je moje prvo obraćanje sa ove govornice, i iskreno, voljela bih da ono bude jednostavno i iskreno, jer mislim da nam je ponekad potrebno upravo samo to: da kažem ono što mislim, i to bez velikih riječi. Danas razgovaramo o izboru potpredsjednika Narodne skupštine, i zato želim da kažem nešto što mi se čini veoma važnim. Vi jeste većina, i to niko ne osporava, ali ljudi koji sjede ovdje, sa ove strane, dobili su povjerenje građana, i oni imaju pravo da budu ovdje, da govore, učestvuju u radu skupštine, jer predstavljaju 1.700.000 ljudi koje je glasalo za Aleksandra Vučića, Srbija pobeđuje, kao i za manjinske liste. Mi ne moramo da se slažemo oko svega. Ali moramo da se poštujemo, i prije svega da pokušamo da razumijemo i da vidimo iskreno, srcem, jedni druge. Predsjednik Skupštine u svom prvom obraćanju govorio je o dijalogu, toleranciji i snazi argumenta. Sa tim se slažem i to podržavam, ali onda se pitam: kada ćemo mi zaista razgovarati? Gdje je vrijeme za taj dijalog o kome govorimo? I zašto imamo Narodnu skupštinu ako u njoj nemamo vremena da čujemo, ali i da vidimo, i da prije svega razumijemo jedni druge? Mislim da je veoma važno da među potpredsjednicima budu ljudi različitih vjera, političkih shvatanja i mišljenja, upravo zato što mi nismo isti. Možemo jedni od drugih da učimo da se dopunjujemo i da zajedno budemo jači, jer jednoumlje nas ne vodi nigdje, ono nas vodi samo u utopiju. Kada govorimo o demokratiji i ravnopravnosti, ona se ogleda upravo u uvažavanju različitih mišljenja i principa, i poštovanju svih građana i građanki ove zemlje. Time bismo pokazali šta zaista možemo, a možemo zaista mnogo", rekla je ona.

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Poslanica je navela da su potrebni potpredsjednici koji imaju hrabrosti da kažu i ono što možda ne želite da čujete.

"I mislim da je to mnogo važnije nego da imate ljude koji samo klimaju glavom i potvrdno tapšu po leđima; to su poltroni i izdaće vas prvom prilikom. A zašto vam ovo govorim: ja sam jedna od onih, i to jako dobro znaju kolege, koje je kritikovala i predstavnike vlasti i predstavnike opozicije, i to javno u novinama. Ja sam neko ko je stao iza svakog građanina i građanke ove zemlje, i nije se nikada, ali zaista nikada, skrivao iza nikoga, već je stao svojim imenom i prezimenom, i mene je prihvatila ova grupa takvu kakva ja jesam: svoja, buntovna, iskrena. I ja nikada nisam izdala ljude koji su mi dali povjerenje da ih predstavljam, niti ću ikada izdati tih 1.700.000 ljudi koji su mi pružili ovo povjerenje. I nikada neću izdati nikoga ko je bio i protiv nas, zato što smo mi svi građani Srbije, i mi svi predstavljamo ovu Srbiju. Kada govorimo o nacionalnim manjinama, mi kao nacionalne manjine želimo isto da budemo jednaki. Želimo iskreno da govorimo o svemu onome što nas tišti, želimo da tražimo pravo da budemo vidljivi i da se ne skrivamo iza nikoga. Mene su Romi pitali na mrežama da li sam podržala Srpsku naprednu stranku ili Studentsku listu, i ja sam im rekla da sam podržala ljudskost čovjeka u svakome od nas. Zato što, kad sam bila narodna poslanica u 13. mandatu, ja sam imala sastanke sa svima, i sa predstavnicima opozicije i sa nevladinim sektorom", navela je ona.

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Potom je govorila o problemima koje imaju Romi, navodeći da se zalagala za njihovo rješavanje.

"Bila sam neko ko je primio i razgovarao sa Ženskom romskom mrežom koja je aktivno učestvovala u zakonu koji je bio vezan za sprečavanje ranih i maloljetničkih brakova. I nisam gledala ko je ko, niti ko je gdje, niti bilo šta. Ko je za koga glasao, ko je čiji, ko je sa kim, i zaboravili smo na osnovnu ćeliju ljudskog bića. A to je da smo svi mi jedna porodica. Kada kažem 'šta je čovjek', čovjek je neko ko je prije svega iskren prema svima nama. Čovjek ima svoje brige, radosti, svoje greške, svoje dostojanstvo. I svaki čovjek ima pravo da pogriješi, da svoje greške ispravi, pa ponovo pogriješi, ponovo ispravi. I to je ljudska priroda, i hvala Gospodu Bogu na tome, jer svako od nas— jer se svima daje prilika da budemo bolji. I zašto kažem da je bitno šta je čovjek? Zato što svi mi, u sebi i jedni u drugima, moramo da vidimo to ljudsko, čovječje. I zato bih voljela da se malo manje osuđujemo, da vidimo, zaista, da vidimo ljude onakvima kakvi oni zaista jesu, i da volimo bližnjega svoga kao samoga sebe. A u Poslanici apostola Jakova piše: 'Gospod se protivi gordima, a smirenima daje blagodat'. To sam naučila u crkvi, ja od svoje 7. godine pjevam za pjevnicom, zajedno sa sestrama. A ako sam se nečemu naučila, to je strpljenju i molitvi. I tome da se nikada ne pogordim, i da prihvatim kritiku", rekla je ona.

"I kada nešto pogriješim, da mi se to kaže, i da onda ponovo uradim nešto i da bude bolje. I samo tada uspijevamo, kada prihvatimo kritiku i kada ispravljamo sebe, da ego spustimo, i tek tada dobrota može da nastane. Mi lično ne moramo da se slažemo, ne moramo čak ni da se dopadamo jedni drugima, ali ne smijemo da gubimo poštovanje, jer gdje će se onda izgubiti, ako izgubimo to poštovanje, 1.700. 000 ljudi koje je glasalo za Aleksandra Vučića, Srbija pobjeđuje, i preko 100.000 ljudi koje je glasalo za manjinske stranke? Jer mi ih onda nećemo vidjeti, a mi moramo da poštujemo i te ljude. Da ih se svakog puta sjetimo. A kada sam rekla da moramo da vidimo dobro u jedni drugima, mislim da zaista vidimo jedni druge. Možemo i jedni druge sada da pogledamo. I jedni drugima da kažemo da samo ako zaista želimo dobro Srbiji, a to stvarno mislim. Ne možemo ni bez ovih 1.700.000 ljudi, ni bez ove poslaničke grupe, ni bez ovih manjinskih grupa, jer ko će onda da pita nekoga: 'Izvini, a gdje sam tada ja, gdje smo tada mi, a gde smo tada svi?' Postaćemo utopija, i izdaće nas prvom prilikom baš onaj koji nas je tapšao po ramenu", kazala je Nataša Tasić Knežević.

Na ovo je reagovao i poslanik Studentske liste Željko Hubač.

"Hoću da reagujem na ovo izlaganje u kontekstu sljedećem, a to je da, svi problemi romske zajednice, pošto živim u naselju gdje ima puno Roma, bi trebalo da se rješavaju izvan partijskih okvira. I u tom kontekstu, ako mogu kao narodni poslanik Studentske liste bilo šta da pomognem, saslušaću sve ono što Nataša ima da kaže. I izvinite, ovo sam najiskrenije, bez imalo cinizma, izgovorio u najboljoj namjeri. Oprostite ako sam na bilo koji način zloupotrijebio skupštinu. Hvala vam najljepše", poručio je Hubač.

"Hvala vam puno na svemu. Htjela bih samo jednu stvar da vam kažem, a to je ono što sam i rekla u svom izlaganju: Rom znači čovjek. U romskom jeziku ne postoji riječ 'mržnja'. I baš zato sam i započela svoje prvo izlaganje na romskom, jer želim da ljubav vlada ovdje, želim da ljubav ponovo zacari u Srbiji, želim da Srbija bude jaka kao što je nekada bila, i želim da svi jedni druge pogledamo iskreno, od srca", rekla je ona kroz suze.