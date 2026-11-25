Pripadnici policije reagovali su sinoć nešto posle 23 časa nakon prijave da je u restoranu "Avenija", nepoznata osoba ostavila "sumnjiv paket".

Prema nezvaničnim informacijama, nepoznati muškarac je sinoć ušao u lokal, ostavio kesu uz poruku da je namijenjena vlasniku, a potom se brzo udaljio u nepoznatom pravcu. Zaposleni i vlasnik lokala su iz predostrožnosti odmah alarmirali policiju.

Svijet Eksplozija u restoranu brze hrane, ima poginulih

Patrola je izašla na lice mjesta i obavila razgovor sa osobljem, a uviđajem je utvrđeno da u pošiljci nema eksploziva, već da se u njoj nalazi mobilni telefon, koji je policija preuzela radi daljeg vještačenja.

Podsjetimo, ovaj ugostiteljski objekat našao se na meti napada u subotu uveče, kada je na restoran bačena eksplozivna naprava.

Policija nastavlja intenzivan rad na utvrđivanju svih okolnosti sinoćnjeg događaja i identifikaciji muškarca koji je ostavio paket, kao i na rasvjetljavanju eventualne povezanosti sa bombaškim napadom od subote, prenosi Telegraf.