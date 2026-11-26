Dok su se u Skupštini vodile burne političke rasprave, poznati glumac i poslanik Gagi Jovanović uspio je da privuče stotine hiljada ljudi jednim nesvakidašnjim potezom, a snimak se dijeli na društvenim mrežama.

Publika je decenijama navikla da je Dragan Gagi Jovanović zasmijava na pozorišnim daskama i pred filmskim kamerama, ali je proslavljeni glumac ovoga puta pažnju javnosti privukao na potpuno neočekivanom mjestu - u Skupštini.

Gagi Jovanović, koji obavlja funkciju narodnog poslanika Studentske liste, dospio je u sam vrh interesovanja na društvenim mrežama nakon što je isplivao snimak iz Skupštine.

Prišao iza leđa poslanicima tokom pauze

Naime, dok su poslanici Srpske napredne stranke tokom pauze međusobno razgovarali, glumac im je ležerno i laganim korakom prišao, a zatim se smjestio tik iza njih.

"Ali Gagi Jovanović koji tokom pauze nonšalantno dolelujao do opozicije da čuje šta pričaju, pa ja ne mogu", je komentar na video snimku.

Za kratko vrijeme, video je eksplodirao na platformi i prikupio više od 300.000 pregleda, gotovo 30.000 lajkova i preko 11.000 dijeljenja, prenosi "Blic".

Podsjetimo, Gagi Jovanović je nedavno ponovo privukao pažnju javnosti zbog telefona koji je nosio u Skupštini.