Partnerka Andrije Filića (23) iz Velike Plane, koji je u srijedu stradao od strujnog udara, šest godina nakon ubistva brata Stefana (18), oglasila se poslije teške tragedije i podelila bol kroz koju prolazi.

Nesrećni mladić sahranjen je juče u Starom selu, a njegova trudna partnerka oprostila se od njega na društvenoj mreži Fejsbuk bolnim riječima.

"Prerano si otišao, ljubavi moja, anđele naš... Srce puca od bola što nisi dočekao da našu bebu uzmeš u naručje, da je zagrliš i poljubiš. Obećavam ti da će znati kakvog je oca imala i koliko si je volio i prije nego što je došla na ovaj svijet. Čuvaj nas odozgo, dušo naša, dok se ponovo ne sretnemo", napisala je na Fejsbuku neutješna T.T.

Ispod njene objave napisano je više od 1.000 komentara prijatelja, poznanika i rođaka koji su pokušavali da ožalošćenoj trudnici pruže riječi utjehe.

Srbija Proglašen Dan žalosti zbog smrti Andrije Filića

Juče je cijela Velika Plana plakala za prerano preminulim Andrijom, a Opštinsko vijeće opštine Velika Plana juče je proglasilo Dan žalosti na teritoriji ove opštine.

Podsjetimo, Andrija je, prema dostupnim informacijama, stradao od strujnog udara naočigled svog oca. Njegova iznenadna smrt ostavila je porodicu u ogromnom bolu, a tragedija je posebno bolna jer je Andrija mlađi brat Stefana Filića, mladića čije je ubistvo prije šest godina potreslo Srbiju.

Kako je pisano, tog kobnog 2. februara 2020. godine Stefan Filić je preminuo nakon što je brutalno pretučen ispred diskoteke “Brodolom”, gde je prethodno bio sa svojim mlađim bratom Andrijom i njegovim drugom.

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Tragedija se dogodila oko četiri sata ujutru. Trojica mladića nasrnula su na Andrijinog druga, a kada je Stefan vidio šta se događa, bez razmišljanja je stao između napadača i d‌ječaka koje su tukli. Pokušavao je da smiri situaciju i spriječi sukob, ali su se nasilnici tada ustremili na njega. Brutalno su ga pretukli, a koban je bio udarac nogom u glavu dok je ležao na zemlji.

Stefan je zadobio teške povrede glave i oštećenje centralnog nervnog sistema. Ljekari su se borili za njegov život, ali je, nakon gotovo 30 sati provedenih u komi, preminuo.

Za učešće u ovom događaju pravosnažno su osuđena trojica mladića iz Velike Plane. Nikola Bojović je osuđen na 15 godina zatvora zbog teškog ubistva nakon što mu je Apelacioni sud smanjio prvobitnu kaznu. Ljekari sudske medicine, podsjetimo, tvrdili su na suđenju da je upravo šut u glavu od strane Nikole Bojovića i to dok je Stefan nepomično ležao bio smrtonosan.

Mitar Pandurević je osuđen na 3 godine zatvora, nakon što mu je krivično d‌jelo prekvalifikovano sa teškog ubistva na učestvovanje u tuči. Predrag Stoiljković je osuđen na 2 godine i 8 mjeseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja. Stojiljković je inače bio u bjekstvu i uhapšen je po međunarodnoj potjernici u Njemačkoj u oktobru 2025. godine. Izručen je Srbiji i upućen na izdržavanje kazne u KPZ Padinska skela u novembru 2025. godine, prenosi Kurir.