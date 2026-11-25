Dvije radnice Prve tehničke škole u Kragujevcu, koje su ranjene u pucnjavi u toj obrazovnoj ustanovi, zadržane su na liječenju u Urgentnom centru Univerzitetskog kliničkog centra i u dobrom su zdravstvenom stanju.

Rukovodilac Urgentnog centra Tatjana Lazarević izjavila je da su pacijentkinje optimalnog zdravstvenog stanja, s obzirom na okolnosti.

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"Noć su provele stabilno, uz intenzivni monitoring, sprovođenje kontrolnih dijagnostičkih postupaka i primenu potrebne terapije. Danas će biti doneta odluka o tome da li će pacijentkinje biti otpuštene na kućno lečenje", rekla je Lazarevićeva za RTS.

Nastava u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, u kojoj je odvija se po izmijenjenom režimu sa skraćenim časovima, nakon što je sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda iz malokalibarske puške juče ujutro ranio dvije radnice.

Za učenike iz odjeljenja osumnjičenog maloljetnika, organizovani su razgovori i radionice psihološke podrške, u Školi je angažovan Krizni tim Ministarstva prosvete, a prisustvo policije je pojačano, prenosi Srna.

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Uhapšeni su i maloljetni napadač i njegov otac, jer se sumnja da je učenik donio u školu malokalibarsku pušku za čije držanje njegov otac nije imao dozvolu i iz te puške pucao u portirnicu.