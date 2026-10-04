Pretukli ga s leđa metalnim šipkama? Jedno ga je spasilo

O.M. (20) napadnut je kod Studenskog trga u Beogradu, u noći između petka i subote, oko 2 sata, kada su mu trojica, za sada nepoznatih muškaraca, nanijeli povrede.

Dok policija traga za napadačima, oglasila se majka mladića koja tvrdi da su ga tukli metalnim šipkama.

"Moj sin je te večeri bio u šetnji sa dve drugarice na Kalemegdanu. Riješio je da poslije ode na Voždovac kod bake i da kod nje prenoći. U 2.05 bili su na stanici i čekali noćni autobus. On je imao one slušalice koje su kao rajf preko glave. Odjednom su mu s leđa prišla trojica migranata i bez ikakve riječi počela da ga tuku metalnim šipkama. Sin mi je rekao da je tada podigao ruke da zaštiti glavu pa su oni nastavili da ga udaraju po rukama, vjerovatno kako bi došli do glave, ali štitile su ga i te slušalice. Da nije imao njih, on bi sada bio ubijen", priča majka mladića D.M. za Kurir.

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Prema riječima njenog sina, sve je trajalo pet sekundi, a uprkos tome što je na stanici bilo ljudi, majka tvrdi da su svi počeli da snimaju napad telefonom umjesto da mu pomognu.

"To se jako brzo odigralo, ali ono što je jako strašno je da su očevici stigli da uključe kamere na telefonima i sve snime, umjesto da nekako pomognu. Napad je trajao oko pet sekundi, a moj sin je pao na kolena i niz lice mu je krenula krv. Njegova drugarica se tada trgla iz šoka i pozvala Hitnu pomoć. Migranti su brzo otrčali niz ulicu noseći šipke. Nisu pokušali ni telefon da mu ukradu ni ništa. Stvarno ne razumem taj napad. To je pokušaj ubistva, a sin je pukom srećom preživio", naglašava majka mladića.

Kako tvrdi sagovornica "Kurira", Hitna pomoć ga je odvezla u Urgentni centar "gdje je proveo cijelu noć na snimanjima".

"Meni je sve javio ujutro kada je sve završio jer nije hteo da me brine. Utvrdili su da ima ranu na glavi, prelom jedne šake, a druga mu je otečena. Zbog čega je morao to sve da pretrpi? Zašto mu niko nije pomogao i ko je sljedeća nedužna žrtva tih siledžija, koji i dalje slobodno šetaju centrom grada", pita se očajna majka D.M.

Povrijeđeni mladić je, kako navodi Kurir, cijeli slučaj prijavio policiji, koja radi na rasvjetljavanju napada.

Majka D.M. se nada da će snimci sa sigurnosnih kamera, sa Trga republike, pomoći policiji u hapšenju počinilaca.