Pripadnik tzv. balkanskog kartela odao tajne "Skaja" u sudu

Autor:ATV redakcija
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U Specijalnom sudu u Beogradu danas je u nastavku suđenja tzv. balkanskom kartelu, Nemanja Brašnjović priznao krivicu, odnosno da je bio pripadnik te grupe.
Pripadnici ove grupe optuženi su za šverc sedam tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu.
Nemanja Brašnjović je u sudnici potvrdio navode optužnice i rekao da je koristio kriptovanu aplikaciju "Skaj", kao i koji je nadimak koristio, prenosi Tanjug.
On je uhapšen u novembru prošle godine, kada je kod njega pronađeno skoro pola miliona evra.
U ovom slučaju je sporazum o priznanju krivice ranije sklopio Dragan Mikić, koji je osuđen na devet godina zatvora.
Optužnicom je obuhvaćen i Zoran Jakšić, koji je preminuo u zatvoru u Peruu, dok je vođa tzv. kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen kao pripadnik balkanskog kartela u Crnog Gori.
Pripadnicima ove grupe na teret je stavljeno da su od 26. oktobra 2019. godine do 19. marta 2021. godine, izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i udruživanje radi vršenja krivičnih djela.
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