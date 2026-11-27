Opština Velika Plana proglasila je petak, 27. novembar, za Dan žalosti povodom tragične smrti Andrije Filića iz Starog Sela.

Andrija je drugi sin porodice Filić koji je izgubio život u tragičnim okolnostima. Njegov stariji brat Stefan preminuo je 2020. godine od posljedica prebijanja ispred kluba u Velikoj Plani.

Dan žalosti biće obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Opštine Velika Plana, kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština. Ista mjera odnosi se i na druge organizacije i pravna lica na teritoriji opštine koja ističu zastavu, piše "RTS".

Kako nezvanično saznaje "RTS", Andrija Filić nastradao je od posljedica strujnog udara.

Iz Opštinske uprave ukazali su na težinu tragedije koja je potresla čitavu opštinu, ističući da je porodica Filić u februaru 2020. godine izgubila i starijeg sina Stefana Filića.

On je preminuo od posljedica prebijanja ispred kluba u Velikoj Plani, kada je pokušao da zaštiti mlađeg brata od napadača.

Nakon višegodišnjeg sudskog postupka, trojica okrivljenih pravosnažno su osuđena zbog događaja u kojem je Stefan Filić izgubio život.

Nikola Bojović osuđen je na 15 godina zatvora zbog teškog ubistva, Mitar Pandurević na tri godine zatvora zbog učestvovanja u tuči, dok je Predrag Stoiljković osuđen na dvije godine i osam mjeseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja i učestvovanja u tuči.