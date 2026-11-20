"Moja poruka za sve ljude, ne samo iz SNS-a, već i za sve one koji misle da nešto mijenjaju u državi, da prvo sebe promijene i sve što mogu u svojoj okolini. Već za dva ili tri dana, nadam se ponedjeljak u utorak, ova kada više neće imati nikakvu svrhu, ali to će značiti mnogo više od toga, a to je da smo krenuli da radimo marljivije, da smo krenuli sebe da mijenjamo, prihvatili svoje greške i da idemo da se borimo do konačne pobjede", rekao je Vučić.

Dodao je da kadica nije za kupanje ni djece, a ni za bilo koga od njih i ničemu ne bi služila, ali služi za ovo prokišnjavanje koje imaju.

"I to govori o svim problemima koje nismo rješavali. Vjerujem da ćemo ovo u narednim danima da riješimo i da pokažemo da smo u stanju sebe da mijenjamo. Jer smo svi bili veliki i važni funkcioneri. Ni o svojoj stranci koja je izvor i utoka sve naše snage i moći u prethodnom periodu, snage i moći u budućem periodu. O tome smo malo vodili računa", rekao je on.