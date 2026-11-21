Foto: MUP Srbije

Sedamnaestogodišnji dječak iz Zemuna, koji je danas nestao, pronađen je u autobusu na raskrsnici ulica Nemanjine i kneza Miloša.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem „Pronađi me“ za hitno obavještavanje javnosti u slučaju nestanka sedamnaestogodišnjeg dječaka iz Zemuna, lica sa posebnim potrebama, koji se danas oko 11.30 časova udaljio od kuće u Bačkoj ulici i nije se vratio. (Kurir)

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