Autor:ATV redakcija
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Sedamnaestogodišnji dječak iz Zemuna, koji je danas nestao, pronađen je u autobusu na raskrsnici ulica Nemanjine i kneza Miloša.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem „Pronađi me“ za hitno obavještavanje javnosti u slučaju nestanka sedamnaestogodišnjeg dječaka iz Zemuna, lica sa posebnim potrebama, koji se danas oko 11.30 časova udaljio od kuće u Bačkoj ulici i nije se vratio.
(Kurir)
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