Autor:ATV redakcija
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Četrnaestogodišnja djevojčica koja je nestala 23. novembra u Obrenovcu pronađena je u Sremskoj Mitrovici.
Sistem "Pronađi me“ aktiviran je sinoć, nakon što je u ponedjeljak oko 11 časova nestala četrnaestogodišnja djevojčica u Obrenovcu.
Djevojčica je pronađena zdrava, živa, nepovrijeđena u Sremskoj Mitrovici, rečeno je za Tanjug u MUP-u.
Sistem "Pronađi me" je u ovom slučaju zatvoren.
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