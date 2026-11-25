Četrnaestogodišnja djevojčica koja je nestala 23. novembra u Obrenovcu pronađena je u Sremskoj Mitrovici.

Sistem "Pronađi me“ aktiviran je sinoć, nakon što je u ponedjeljak oko 11 časova nestala četrnaestogodišnja djevojčica u Obrenovcu.

Djevojčica je pronađena zdrava, živa, nepovrijeđena u Sremskoj Mitrovici, rečeno je za Tanjug u MUP-u.

Sistem "Pronađi me" je u ovom slučaju zatvoren.