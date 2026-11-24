Nastavljeno je suđenje optuženima za ubistvo Danke Ilić (2), Srđanu Jankoviću i Dejanu Dragijeviću, a danas su svjedočili Rade i Živanka Trajković, prve komšije u Banjskom Polju, koje su iz svog dvorišta ispratile cijelu potragu za djevojčicom.

Na današnjem suđenju Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, svjedočili su Rade i Živanka Trajković, prve komšije u Banjskom Polju, koje su iz svog dvorišta ispratile cijelu potragu za djevojčicom, a pretraženo je i kompletno njihovo imanje.

Rade Trajković rekao je pred sudom da ne poznaje optužene i da ostaje pri iskazu koji je u tužilaštvu dao 5. jula 2024. godine, a koji je u sudu pročitan.

- Ne poznajem optužene. Sjećam se šta sam radio kobnog dana i znam da sam sa suprugom Živankom sadio jagode. Ne mogu da odredim tačno vrijeme, oko 11 časova. Dok smo radili, pojavio se policajac da nas pita da li smo vidjeli dijete. Prije toga sam vidio vozilo policije koje ide ka kući djede male Danke. Kuća Časlava nalazi se na nekih 100 metara od mene. Ispred moje kuće niko nije bio do dolaska policije - ni dijete, ni čovjek - rekao je Rade u tužilaštvu.

Kako je istakao, supruga i on žive sami, a povremeno im dolazi sin sa unukom, koji ima dužu kosicu. Tog dana je njegov sin došao sam jer je čuo da se izgubilo dijete, a, kako je rekao, „pola Bora je došlo da je traži“.

- Ne poznajem Miloševu suprugu, vidio sam taj dan žensku osobu u zadnjem dijelu dvorišta. Ne mogu bliže da je opišem. Nisam vidio ni djecu, ni vozila, niti optužene ili nepoznate automobile. Kada su se okupili ljudi, vidio sam Miloša kako trči gore-dole i traži dijete. Odmah sam se i ja uključio u potragu. Tražio sam je sa policajcem Mladenovićem - dodao je.

Rade Trajković je pred sudom istakao i da ostaje pri iskazu koji je dao tokom rekonstrukcije događaja i dodao da je njegov komšija pokazivao tokom rekonstrukcije, a ne on.

Istakao je da, dok je bio iza kuće, nije čuo ni plakanje, ni vrisku, ni dozivanje djeteta.

Njegova supruga Živadinka Trajković takođe je rekla da ne poznaje optužene i da ostaje pri iskazu datom u tužilaštvu, koji je pročitan.

- Optužene ne poznajem i sjećam se šta sam radila kobnog dana. Bila sam u bašti oko 11.30 časova, ali ne znam koliko smo se zadržali. Niko nije dolazio kod nas. Iz bašte ne mogu da vidim šta se dešava ispred. Vidim cijelu kuću, ali naprijed ne. Nismo imali kapiju na dvorištu, kao i otvoren izlaz na dvorište. Bila je istovarena rizla u dvorištu. Čula sam da prolaze automobili, ali ih nisam vidjela. Dvojica policajaca su nas pitala da li smo vidjeli djevojčicu, a ja sam pitala kako je mogla da nestane. Nastala je panika, pitala sam ih kako se zove jer nisam čula da iko zove djevojčicu. Miloša i roditelje poznajem, a Ivanu i djecu ne. Nisam je ni vidjela taj dan. Sve je bilo mirno i tiho dok policija nije došla - rekla je Živadinka u tužilaštvu, a pred sudom je, odgovarajući na pitanja, dodala da nije čula nikakvo dozivanje, niti plač.

(Telegraf)