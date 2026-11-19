Predsjednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić uputio je danas izvinjenje poslaniku Saveza vojvođanskih Mađara Balintu Pastoru jer je, kako je naveo, juče iznio netačnu informaciju da Pastor nije ubacio svoju karticu i čekirao se za rad na početku sjednice.

Čupić je takođe rekao da Studentska lista (SL) osuđuje incident ispred Narodne skupštine prvog dana konstitutivne sjednice, kada je jogurtom gađana Lidija Vukićević.

"Ja sam juče na konferenciji za medije iznio netačnu informaciju da on (Pastor) nije ubacio svoju karticu i čekirao se kada je trebalo da počnemo Skupštinu. Ja sam se njemu lično izvinio, a ovim putem, pred svim građanima i pred svima vama, ponovo se javno izvinjavam i nemam nikakvo opravdanje za sebe", rekao je Čupić u prvom obraćanju nakon izbora za predsjednika Skupštine.

Istakao je da Studentska lista najoštrije osuđuje incident koji se dogodio prvog dana zasjedanja 15. saziva, kada je Lidija Vukićević polivena jogurtom.

"Mi kao Studentska lista najoštrije osuđujemo taj incident i mislimo da je to potpuno pogrešno i potpuno neodgovorno. Ja lično, kao predsjednik Narodne skupštine, iskreno žalim što se to desilo koleginici Vukićević i žao mi je što nije ovdje da joj to u lice kažem", rekao je Čupić.

Izrazio je i žaljenje što generalni sekretar, suprotno, kako je rekao, njihovom dogovoru sa tehničkog sastanka, nije prihvatio spisak studenata koji bi prisustvovali konstitutivnoj sjednici.

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"Meni je žao ako ste to Vi odlučili, a još više mi je žao ako je to neko odlučio umjesto Vas. Ali ne treba mnogo da se brinemo, sve se u životu mijenja. Oni koji sada gledaju ovaj prenos preko televizije već na prvoj sjednici gledaće ga uživo, a neki koji su sada uživo gledaće ga preko televizije. I kao što rekoh, sačuvaćemo mladost za budućnost", rekao je Čupić.