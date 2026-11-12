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Radnik pao sa trećeg sprata gradilišta: Poginuo na licu mjesta

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АТВ редакција
12.11.2026 12:44

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Gradilište je prostor na kojem se izvode građevinski radovi na izgradnji, dogradnji, rekonstrukciji ili uklanjanju objekata. To je strogo regulisana i opasna zona u kojoj se susreću različiti profili radnika, teška mehanizacija i velike količine građevinskog materijala.
Foto: pexels/Mukhtar Shuaib Mukhtar

Državljanin Azerbejdžana E. H. (33) nastradao je u srijedu na gradilištu u Medakovićevoj ulici u beogradskoj opštini Voždovac, nakon što je pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima pao sa visine od oko 15 metara.

Prema prvim informacijama sa terena, nesrećni radnik, pao je sa trećeg sprata objekta koji je u fazi izgradnje.

Na mjesto nesreće odmah je upućena ekipa Hitne pomoći, ali su ljekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt nesrećnog muškarca, koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

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Uviđaj na licu mjesta obavili su pripadnici policije, a istragu o ovoj tragediji preuzelo je Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Po nalogu nadležnog tužioca, tijelo stradalog radnika prevezeno je na Institut za sudsku medicinu, gdje će biti obavljena obdukcija kako bi se utvrdile sve tačne okolnosti i uzrok smrti.

Dalja istraga će utvrditi da li su na gradilištu bile ispoštovane sve propisane mjere bezbjednosti i zaštite na radu.

(Kurir)

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Poginuo radnik

Beograd

građevina

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