Radomir Saičić, predsjednički kandidat sa „Studentske liste“, u intervjuu za „SANU“ 2019. godine govorio je o svom porijeklu i slavnim precima, prije svega čuvenom rođaku Aleksi Leksi Saičiću, koji je, prema predanju, navodno učestvovao u ratu Rusije i Japana. U vrijeme davanja ovog intervjua, Saičić nije bio politički aktivan.

„Rođen sam od oca Nikole Saičića i majke Đulke, rođene Dimitrijević, na Svetog Luku i Svetog Petra Cetinjskog, to jest 31. oktobra, koji je još poznat u svijetu i kao Dan štednje, u Srbiji Dan štednje, a u novije vrijeme i Noć vještica. Ja, kao Srbin iz Crne Gore, moram genealoški malo bolje da utemeljim svoju biografiju, pa da kažem eto nešto o svojim slavnim precima.

Da pomenem Aleksu Saičića, zvanog Lekso, koji je ušao u istoriju ratovanja kao posljednji duelista u dvoboju između dvije vojske. Naime, u Rusko-japanskom ratu u Mandžuriji 1904. godine, japanski samuraj je izazvao Ruse da pošalju megdandžiju koji bi se s njim ogledao između dvije vojske, na bojnom polju.

Niko se od Rusa nije javio, nego crnogorski poručnik Aleksa, i pored protivljenja ruskog komandanta, insistirao je da izađe u boj. Borili su se na konjima sabljama i Aleksa je posjekao samuraja, što je izazvalo oduševljenje ruske vojske.

Od ruskog cara dobio je orden, mač okićen zlatom i dragim kamenjem, penziju, stipendiju za svog sina za školovanje. Tako, to je jedan ovako svijetao primjer iz moje porodice.

Još ima ratnika od ugleda, kao što je Milo Saičić, komandant Donjovasojevićke brigade, koji se borio u balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Jako omiljen bio, gorostas jedan od čovjeka, ljudina, omiljen i poštovan od svojih saboraca. Komandant Komorskog bataljona u njegovoj brigadi bio je Novo Saičić, to je moj pradjed“, otkrio je Radomir Saičić.

Potom je govorio o svom djedu Radomiru. Spomenuo je i pretke sa majčine strane iz Srbije.

„Novo je imao sina Radomira, sudiju, koji je strijeljan od Nijemaca u Jajincima 1942. godine. Njegov saputnik, koji je ipak imao više sreće, svjedočio je koliko je junačko držanje imao u kamionu kojim su ih vodili na strijeljanje, tako da je eto i to nešto što je ovako ostavilo pečat na mene.

Kada čovjek ima takve pretke, mora da se potrudi da ih ne iznevjeri i ne obruka. Radomirov sin je eto moj otac, Nikola Saičić, arhitekta, profesor univerziteta.

A njegova majka, Anđa, rođena je Petrović, iz Čačka je, i ona je bila učitelj. Ona je zapravo prva generacija učitelja koji su maturirali '23/'24. godine u Subotici u Učiteljskoj školi.

Tako da eto i po tom drugom koljenu imam neko usmjerenje ka prosvjeti. Po majci, moj djed Vidosav Dimitrijević bio je ugostitelj, interniran za vrijeme rata, vratio se kući živ, nastavio sa svojom porodicom, a baka po majci, Zagorka Dimitrijević, bila je domaćica“, zaključio je Radomir Saičić.

Kakve veze Radomir Saičić ima sa samurajima?

Veza između Radomira Saičića i samuraja zasniva se na porodičnom predanju o njegovom navodnom pretku, Aleksandru Leksi Saičiću. Aleksandar Lekso Saičić rođen je 1873. godine u Vinickoj, u Vasojevićima, na prostoru današnje Crne Gore.

Njegov životni put vodio ga je od školovanja na Cetinju i vojne obuke u Beogradu do službe u ruskoj vojsci. Lekso je bio crnogorski oficir koji se kao dobrovoljac borio na strani ruske vojske u Rusko-japanskom ratu u Mandžuriji.

U crnogorskoj istorijskoj tradiciji i narodnom predanju posebno mjesto zauzima priča o njegovom dvoboju sa japanskim ratnikom. Prema predanju, tokom rata između Rusije i Japana predloženo je da se iz svake vojske odredi po jedan borac koji bi se sukobio u dvoboju.

Lekso Saičić navodno se dobrovoljno prijavio i izašao pred japanskog ratnika (samuraja), nakon čega je uslijedio dvoboj sabljama u kojem je, prema priči koja se prenosi generacijama, pobijedio protivnika. Saičić ga je pobijedio u borbi sabljama, zbog čega je odlikovan i ušao u legendu.

Nakon povratka u Crnu Goru, Lekso Saičić dobio je priznanja za vojnu službu i nastavio život u domovini. Preminuo je 1911. godine, u 38. godini, nakon što je, prema biografskim zapisima, povrijeđen pokušavajući da pomogne u odbrani dvora na Cetinju tokom požara.

Njegovo ime ostalo je simbol ratničke hrabrosti, a priča o dvoboju sa japanskim samurajem postala je jedan od najpoznatijih motiva u predanjima o crnogorskim ratnicima koji su se borili daleko od svoje zemlje.

Ko je Radomir Saičić?

Radomir Saičić je po profesiji hemičar, univerzitetski profesor i redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Rođen je 31. oktobra 1961. godine. Njegov otac Nikola Saičić bio je arhitekta i univerzitetski profesor.

U Beogradu je završio Matematičku gimnaziju, a studirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta, gdje je diplomirao 1983. godine. Na istom fakultetu magistrirao je 1987, a doktorirao 1991. godine iz oblasti slobodnoradikalske hemije. Profesionalnu karijeru nastavio je na Hemijskom fakultetu u Beogradu, gdje je 2002. godine izabran za redovnog profesora.

Član SANU od 2018. godine

Saičić je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti na Odeljenju hemijskih i bioloških nauka od 8. novembra 2018. godine, dok je prethodno, od 2012. godine, bio dopisni član. Član je Srpskog hemijskog društva od 1984. godine.

Tokom naučne karijere dobio je više priznanja za svoj rad. Među njima su Oktobarska nagrada grada Beograda za studente za najbolji magistarski rad 1987. godine, Medalja Srpskog hemijskog društva 1995. godine i Nagrada grada Beograda za najbolje naučno ostvarenje u 2006. godini, koja mu je dodijeljena 2007. godine.

Od parlamentarne do predsjedničke kandidature

Saičić se prethodnih mjeseci našao među istaknutijim imenima „Studentske liste“, a nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra obratio se iz izbornog štaba i proglasio pobjedu ove liste. Sada je dobio podršku „Studentske liste“ i za ulazak u trku za predsjednika Srbije.

Predstojeći izbori zakazani su za 27. decembar 2026. godine. Njegova kandidatura predstavlja novi politički angažman profesora i akademika, čija će biografija, dosadašnji javni nastupi i politički program biti u fokusu predstojeće izborne kampanje.

(Mondo)