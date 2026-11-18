Moj jučerašnji postupak jeste za osudu. Nije trebalo to da uradim. Ali sam uradila. Izrevoltirana nadmenim prilaskom dotične radikalke/SNS-ovke. Pogodilo me je i njeno uvredljivo obraćanje nama okupljenima. Od toga se u meni pokrenulo nešto što nije trebalo da me obuzme. U momentu su mi se skupile i stvari koje sam sama preživljavala - otkaz, pretnje dr Smrt, svakodnevne uvrede da sam ustaša, fizički napad SNS-ovca na mene na dan izbore, brojne kupovine glasova koje sam tog dana sprečila… ali i ono što smo kao društvo svi preživeli - krađe, ubistva, nadstrešnica, plantaže druge, zvučni top, gaženje kolima, prebijanje palicama… Pukao mi je film, iz torbe sam izvadila jogurt koji sam ponela za doručak i polila sam tu osobu. Lično smatram da ona, kao član OKG SNS treba da bude kažnjena za sve što sam nabrojala. Ali ne na ovaj način, već od strane suda. Takođe smatram da za svoj postupak i ja treba da odgovaram u skladu sa zakonom. Hvala bogu, institucije sada mogu da rade, pa me je policija pozvala da dam izjavu. Javni tužilac u mom postupku nije našao postojanje elemenata krivičnog dela za koje bi me gonio. Biće podneta prekršajna prijava zbog remećenja javnog reda i mira, čega jeste bilo. Od odgovornosti ne bežim, naprotiv. Odgovornost je samo moja. Ovo je bio samo i isključivo moj lični čin. Nikako se ne može pripisati Studentskoj listi i studentskom pokretu. Moj postupak nije instruruisan, podstaknut, ni podržan od strane Studentske liste a ni od nekog drugog, niti će me za moju prekršajnu odgovornost bilo ko pomilovati. Studentski pokret nije odgovoran za ono što ja kao građanin ove zemlje osećam prema pripadnicima bivšeg režima, i što kao čovek nisam mogla da se suzdržim na provokativno ponašanje jedne radikalke. Za moj postupak odgovorna sam samo ja i niko drugi. Niko osim mene ne treba da preuzima odgovornost za ono što sam ja u trenutku afekta uradila.