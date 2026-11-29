Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje za područje Srbije na jak jutarnji mraz u predstojećem periodu, sa jutarnjom temperaturom i do minus 15 stepeni.

Kako je navedeno u saopštenju RHMZ-a, od ponedjeljka, 30. novembra, do petka, 4. decembra, jutra će biti veoma hladna, sa umjerenim i jakim mrazom.

Na sjeveru Srbije jutarnja temperatura biće od minus 9 do minus 4 stepena, a u ostalim krajevima biće hladnije, i do minus 15 stepeni.