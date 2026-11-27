Rok za podnošenje kandidature za predsjedničke izbore zakazane za 27. decembrar ističe 6. decembra, a žreb za utvrđivanje redoslijeda na listi kandidata treba da se obavi najkasnije do 11. decembra, odlučila je Republička izborna komisija (RIK) na sjednici održanoj u četvrtak.

Prema Rokovniku za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za predsednika Republike, koji je donio RIK, propisivanje obrazaca za podnošenje predloga kandidata za predsjednika Republike treba da bude završeno najkasnije do 29. novembra, a podnošenje prijedloga kandidata za predsjednika Republike Srbije najkasnije do 6. decembra.

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RIK ima rok od 48 sati od podnošenja prijedloga kandidata da donese rješenje o proglašenju kanidata za predsjednika Republike, rešenje o odbacivanju prijedloga ili da donese zaključak kojim se predlagaču nalaže da otkloni nedostatke prijedloga kandidata.

U posljednjem slučaju, predlagač ima rok od 48 časova od objavljivanja zaključka da otkloni nedostatke, nakon čega Komisija ima rok od 24 časa o odbijanju ili proglašenju kandidata za predsjednika Republike.

Povlačenje predloga ili odustanak kandidata može da se uradi najkasnije do dana kada se utvrđuje lista kandidata.

Žrijeb za utvrđivanje redoslijeda kandidata za predsjednika Republike na listi kandidata za izbor predsjednika Republike treba da bude završen najkasnije do 11. decembra, a do istog datuma treba da se utvrdi lista kandidata i objavi u "Službenom glasniku".

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Biračka mjesta treba da budu određena najkasnije do 6. decembra, što važi za biračka mesta u zemlji, u inostranstvu, kao i u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

(Tanjug)