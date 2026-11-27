Kandidat studentskog pokreta za predsjednika Srbije Radomir Saičić poručio je da su svi Srbi jedan narod i da je obaveza buduće vlasti da radi na njihovom jedinstvu, uz poštovanje državnog uređenja zemalja u kojima žive.

Saičić je Republiku Srpsku naveo uz Crnu Goru i govorio o poštovanju njihove državne organizacije.

Na pitanje novinara kakav će biti njegov odnos prema srpskom narodu koji ne živi u Srbiji, Saičić je poručio da će njegov pristup biti dobronamjeran i zasnovan na jedinstvu.

"Odnos će biti logičan, prirodan, dobronamjeran, u smislu da svi Srbi su jedan narod, ali moramo poštovati i državnu organizaciju Crne Gore i Republike Srpske i svih drugih zemalja. Mi uvažavamo institute upravljanja i u Crnoj Gori, ali sa našim narodom imamo najbolje moguće odnose. Ne vidim tu nikakvu kontradikciju. I ja sam starinom iz Crne Gore, od Vasojevića, Srbin; prema tome, ne vidim da tu postoji bilo kakva dilema šta bi trebalo činiti", rekao je Saičić.

On ističe da je obaveza nove vlasti objedinjavanje srpskog naroda, a ne stvaranje podjela.

"Jer ono što je prethodna vlast činila, to je da se stvaraju pod‌jele, lažne i nepotrebne pod‌jele, i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj i na drugim mjestima. A mislim da treba da težimo jedinstvu, i to je osnovna razlika u mom stavu u odnosu na ono što ste možda imali prilike da vidite ranije", naglasio je.

Ova izjava posebno je zasmetala pojedinim medijima, jer Saičić nije spomenuo BiH, nego je govorio isključivo o Republici Srpskoj.