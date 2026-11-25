Pavle Bihali (44) saslušan je pred Posebnim odjeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je prisvojio više od 22,5 miliona dinara namijenjenih finansiranju izborne kampanje 2022. godine.

Bihali se sumnjiči da je od maja do jula 2022. godine iskoristio svoja ovlašćenja i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist, čime je oštetio budžete Republike Srbije i grada Beograda.

Osumnjičeni je na saslušanju iznio svoju odbranu, nakon čega je tužilaštvo predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bjekstva i mogućeg uticaja na svjedoke.

Naredbom o sprovođenju istrage Bihaliju se na teret stavljaju krivična djela zloupotreba položaja odgovornog lica i falsifikovanje isprave.

Prema navodima tužilaštva, Bihali je kao ovlašćeno lice koalicije političkih stranaka „Ruski manjinski savez“ prisvojio ukupno 22.507.300 dinara, koji su iz republičkog i gradskog budžeta uplaćeni za finansiranje kampanje za parlamentarne i gradske izbore održane 3. aprila 2022. godine.

Umjesto da novac iskoristi za troškove izborne kampanje, kako se sumnja, Bihali ga je prebacio na svoj privatni račun, a potom podigao.

Naime, 13. maja 2022. godine iz budžeta grada Beograda na namjenski račun uplaćeno je 2.007.387 dinara. Pet dana kasnije Bihali je, kako se sumnja, prebacio novac na svoj privatni račun i istog dana podigao 2.007.300 dinara.

Na sličan način postupio je i u julu, nakon što je iz budžeta Republike Srbije za finansiranje izborne kampanje uplaćeno 20.500.667 dinara. Osumnjičeni je 11. jula na privatni račun prebacio 20.500.060 dinara, a istog dana podigao 20,5 miliona dinara.

Prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, Bihali je bio dužan da sva sredstva iz javnih izvora koja nisu utrošena tokom izborne kampanje vrati u republički, odnosno gradski budžet.

Osim prisvajanja novca, Bihali se sumnjiči i za falsifikovanje izvještaja o troškovima izborne kampanje.

Kako navode iz tužilaštva, on je 8. jula 2022. godine u ime Srpsko-ruskog pokreta, nosioca koalicije „Ruski manjinski savez“ za Beograd, Agenciji za sprečavanje korupcije podnio konačni izvještaj o troškovima izborne kampanje za odbornike Skupštine grada Beograda.

U izvještaju je, kako se sumnja, lažno prikazao da su troškovi izborne kampanje iznosili 2.091.000 dinara, iako je znao da ta sredstva nisu utrošena u navedene svrhe.