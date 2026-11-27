U Srbiji, kada se posmatra ukupna populacija, oko šest odsto djevojčica stupi u brak prije punoljetstva, dok u romskoj zajednici taj procenat dostiže 56 odsto, saopšteno je iz Vlade.

Ministar bez portfelja u Vladi Srbije u tehničkom mandatu zadužena za rodnu ravnopravnost, sprečavanja nasilja nad ženama i političko i ekonomsko osnaživanje žena Tatjana Macura istakla je da se dječiji brakovi ne smiju opravdavati običajima, kulturom ili tradicijom jer djeci, posebno djevojčicama, oduzimaju pravo na djetinjstvo, obrazovanje, bezbjednost i samostalno odlučivanje o budućnosti.

Macura je, povodom Međunarodnog dana za eliminaciju dječijih ranih i prinudnih brakova, ukazala na potrebu za ciljanim preventivnim mjerama, ranim prepoznavanjem rizika i aktivnijim uključivanjem škola, porodica, institucija i lokalnih zajednica, prenosi Srna.

Hronika Obećao joj brak, pa je naveo da podigne kredite od 80.000 KM

Ona je posebno istakla značaj zadržavanja djevojčica u sistemu obrazovanja, kao i potrebu da dječiji brakovi budu prepoznati kao oblik nasilja koji zahtijeva jasnu institucionalnu reakciju i odgovornost u skladu sa zakonom.

Napominjući da je za iskorjenjivanje ove pojave neophodna dugoročna saradnja svih relevantnih aktera, Macura je poručila da pravo svakog djeteta na bezbjedno odrastanje i djetinjstvo mora biti iznad svakog običaja ili društvenog opravdanja.

Ljubav i seks Šta znači ako na dan svadbe padne kiša: Da li voda donosi mir ili suze u braku?

Macura, koja je na čelu Koalicije za okončanje dječijih brakova u Srbiji, rekla je da ova pojava predstavlja ozbiljno kršenje prava djeteta i oblik nasilja nad djecom.

Međunarodni dan za eliminaciju dječijih ranih i prinudnih brakova ove godine se prvi put obilježava u Srbiji i svijetu.