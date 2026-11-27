U Srbiji je tokom prethodne nedjelje registrovano 6.847 slučajeva oboljenja sličnih gripu, objavili su iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Aktivnost virusa bilježi blagi rast u odnosu na prethodni izvještajni period, pokazuju najnoviji podaci epidemiološkog nadzora za sezonu 2026/2027.

Prema izvještaju ažuriranom 27. novembra, koji obuhvata period od 16. do 22. novembra, incidencija oboljenja sličnih gripu iznosila je 104,54 slučaja na 100.000 stanovnika.

Iako je trend obolijevanja blago rastući, intenzitet aktivnosti virusa gripa i dalje je na osnovnom nivou, odnosno ispod epidemijskog praga.

Najviše stope obolijevanja zabilježene su kod djece mlađe od četiri godine, sa 340,37 slučajeva na 100.000 stanovnika, kao i kod školske djece, kod kojih je registrovano 198,38 slučajeva na 100.000 stanovnika.

Registrovano i više od 10.000 akutnih respiratornih infekcija

Podaci sentinel nadzora pokazuju da je tokom iste nedjelje registrovano ukupno 10.700 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, sa stopom incidencije od 827,60 na 100.000 stanovnika.

Najviše oboljelih i u ovoj kategoriji bilo je među djecom mlađom od četiri godine, kod kojih je zabilježena stopa od 3.160,53 slučaja na 100.000 stanovnika.

Grip potvrđen u više dijelova Srbije

Od početka sezone 2026/2027. laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa registrovani su na teritoriji Beograda, Mačvanskog, Braničevskog, Kolubarskog, Raškog, Južnobanatskog, Zlatiborskog, Šumadijskog i Pčinjskog okruga.

Tokom 47. izvještajne nedjelje laboratorijski su potvrđeni slučajevi gripa tipa A, uključujući netipizirani tip A, A(H1)pdm09 i A(H3).

Novi slučajevi potvrđeni su kod pacijenata sa teritorije Beograda, Braničevskog, Pčinjskog, Šumadijskog, Raškog i Južnobanatskog okruga.

Kada je riječ o drugim respiratornim virusima, najveći procenat pozitivnih testiranih uzoraka zabilježen je kod rinovirusa, 37 odsto. Slijede infekcije izazvane virusom SARS-CoV-2 i adenovirusima, sa po 12,9 odsto pozitivnih uzoraka.

Epidemiološki nadzor nad gripom i drugim respiratornim virusima u sezoni 2026/2027. počeo je 28. septembra, a podaci se prikupljaju na nedjeljnom nivou.

(b92)