Narodna skupština Srbije većinom glasova izabrala je sastave članova Skupštine Srbije u stalnim delegacijama u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

Na današnjoj sjednici, izabrana je i delegacija u Parlamentarnom forumu Republike Srbije i Republike Srpske.

Za predsjednika delegacije je izabrana Zorica Stojanović, a potpredsjednika Stanko Fuštar, oboje iz Studentske liste. Za članove su izabrani Zoran Đajić, Rastko Jović, Igor Cegledi, Aleksandar Milojković sa Studentske liste, dok su iz kluba "Srbija pobjeđuje" Dušan Marić, Milimir Vujadinović, Uglješa Mrdić, Jasmina Obradović i Aleksandar Šešelj.

Pored 11 članova, delegaciju čine i predsjednik i zamjenik predsjednika Narodne skupštine.

U obrazloženju piše da je Zakon o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske, potpisan 26. septembra 2006. godine, ratifikovan je i stupio na snagu jula 2007. godine.