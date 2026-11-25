Odluka o sastavu delegacije usvojena je na prijedlog Studentske liste, koja nakon oktobarskih izbora ima većinu u Skupštini Srbije. Podržale su je obje poslaničke grupe.

Srbija Ovo su svi izabrani članovi parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama

Delegaciju će predvoditi Zorica Stojanović, a njen zamjenik biće Stanko Fuštar. Oboje su sa Studentske liste, koju će u delegaciji predstavljati i Zoran Đajić, Rastko Jović, Igor Cegledi i Aleksandar Milojković.

Iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) imenovani su Dušan Marić, Milimir Vujadinović, Uglješa Mrdić, Jasmina Obradović i Aleksandar Šešelj.

Aleksandar Šešelj Tanjug/Oliver Bunić

Šešelj je imenovan na prijedlog SNS-a, na čijoj je listi izabran u parlament, a u SRS-u obavlja funkciju zamjenika predsjednika stranke. SRS je nakon izbora saopštio da u novom sazivu ima četiri poslanika. Uz Aleksandra Šešelja, na listi SNS-a izabrani su Vjerica Radeta, Marina Nedeljković i Dejan Marinković. Aleksandar Šešelj bio je poslanik i od 2017. do 2020. godine.