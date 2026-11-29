Na širem području Lučana oko 3.000 korisnika nema struju zbog kvarova na elektro-mreži koje su izazvale snježne padavine.

Ekipe Elektrodistribucije su na terenu i očekuje se da u toku dana saniraju kvarove, prenose beogradski mediji.

Na planinama u ivanjičkom kraju napadalo je više od 20 centimetara novog snijega, a temperatura se spustila i do minus sedam stepeni, prenosi Srna.

Društvo Upozorenje iz AMS RS: Na put ne kretati bez zimske opreme!

Najhladnije jutros je bilo na Kopaoniku i Crnom Vrhu gdje pada slab snijeg, a u 6.00 je izmjereno minus devet stepeni.

Na putevima drugog i trećeg prioriteta, na području Čačka i Ivanjice, ima raskvašenog snijega do pet centimetara, te se vozačima savjetuje oprez i da na put ne kreću bez zimske opreme i lanaca.