Autor:ATV redakcija
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Na širem području Lučana oko 3.000 korisnika nema struju zbog kvarova na elektro-mreži koje su izazvale snježne padavine.
Ekipe Elektrodistribucije su na terenu i očekuje se da u toku dana saniraju kvarove, prenose beogradski mediji.
Na planinama u ivanjičkom kraju napadalo je više od 20 centimetara novog snijega, a temperatura se spustila i do minus sedam stepeni, prenosi Srna.
Društvo
Upozorenje iz AMS RS: Na put ne kretati bez zimske opreme!
Najhladnije jutros je bilo na Kopaoniku i Crnom Vrhu gdje pada slab snijeg, a u 6.00 je izmjereno minus devet stepeni.
Na putevima drugog i trećeg prioriteta, na području Čačka i Ivanjice, ima raskvašenog snijega do pet centimetara, te se vozačima savjetuje oprez i da na put ne kreću bez zimske opreme i lanaca.
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