Šef odborničke grupe DPK Škeljćim Ibrahimi izjavio je da su incidentu prethodili verbalna rasprava i uvrede koje je predstavnicima te stranke uputio direktor za kulturu, omladinu i sport Gazmend Hiseni, kao i da će slučaj prijaviti policiji.

Šef odborničke grupe DPK u Skupštini opštine Južna Mitrovica Škeljćim Ibrahimi rekao je da su odbornici te stranke napustili sjednicu u znak protesta zbog uvredljivog i neparlamentarnog rječnika koji pojedini opštinski zvaničnici koriste prema njima. U obraćanju medijima detaljnije je objasnio šta se dogodilo.

„Mi smo kao odbornička grupa Demokratske partije u Skupštini opštine Mitrovica danas odlučili da napustimo sjednicu u znak protesta zbog neparlamentarnog i nezvaničnog rječnika, na koji smo upozoravali i na prethodnoj sjednici. To je razlog zbog kojeg smo napustili sjednicu, jer se kontinuirano, bilo od gradonačelnika, bilo od pojedinih direktora, ne svih, koriste uvredljivi i neprimjereni izrazi, a danas je sve kulminiralo i verbalnim sukobom.

Pozvali smo ih da sve za šta imaju dokaze predaju tužilaštvu. I mi smo ljudi i reagujemo kada pokušavamo da radimo i doprinosimo zajednici, a neko nas bez ikakvih dokaza naziva lopovima i bestidnicima“, izjavio je on za „Kosovo pres“.

Oglasio se i Artan Beriša. On je otkrio da je napadnut prilikom izlaska iz skupštinske sale.

„Danas sam tokom rasprave sa direktorom za kulturu, omladinu i sport, koji nas je vrijeđao i nazvao bestidnicima, reagovao na ljudski način i napustio salu. Prilikom izlaska intervenisalo je obezbjeđenje Fatona Pecija i, zapravo, fizički me napalo.

Nakon toga ste imali priliku da vidite snimak i šta se dalje dogodilo. Mislim da takav rječnik nije potreban ni njima ni nama“, naveo je on.