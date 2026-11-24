Nakon što je Srpska napredna stranka (SNS) donijela odluku da ne učestvuje u radu skupštinskih odbora, predsjednik parlamenta Aleksandar Čupić poslanicima je dostavio prijedlog odluke o izboru članova i zamjenika članova ovih radnih tijela, među kojima se, osim poslanika Studentske liste, nalaze i predstavnici manjinskih lista.

Šef poslaničke grupe „Srbija pobjeđuje“ Aleksandar Vučić saopštio je na današnjoj sjednici parlamenta da je ta grupa donijela odluku da „ne učestvuje u radu odbora“ zbog, kako je naveo, „urušavanja svega demokratskog što je u ovoj zemlji postojalo“.

SNS, zapravo, novoj većini u parlamentu zamjera što joj nije dodijelila nijedno predsjedavajuće mjesto u radnim tijelima. S obzirom na ovakvu odluku naprednjaka, većinu predloženih članova i zamjenika članova skupštinskih odbora čine narodni poslanici Studentske liste.

Od predstavnika manjinskih lista, Ahmedin Škrijelj iz SDA Sandžaka predložen je za člana Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Usame Zukorlić iz Stranke pravde i pomirenja za člana Odbora za spoljne poslove, Šaip Kamberi iz Albanske koalicije za člana Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, a Visar Mehmeri, takođe iz Albanske koalicije, za zamjenika člana Odbora za kulturu i informisanje.

Među predloženim članovima i zamjenicima članova skupštinskih odbora nema narodnih poslanika Saveza vojvođanskih Mađara.

U nastavku je kompletan spisak predloženih članova i zamjenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Dr Sanja Savčić, za člana – prof. dr Aleksandra Ilić, za zamjenika člana, Sara El Sarag, za člana – Tatjana Žunić, za zamjenika člana, Jelka Aksentijević, za člana – Maja Krstić, za zamjenika člana, Petar Mitov, za člana – doc. dr Jovan Vujičić, za zamjenika člana, Feđa Dimović, za člana – dr Mario Reljanović, za zamjenika člana, Mirza Ramusović, za člana – Slobodan Savić, za zamjenika člana, Stanko Fuštar, za člana – Mitar Krstić, za zamjenika člana, Uroš Radovančev, za člana – prof. dr Rastko Jović, za zamjenika člana, Ahmedin Škrijelj, za člana – Adem Mavrić, za zamjenika člana, Prof. dr Svetlana Stanarević, za člana – Vladan Mančić, za zamjenika člana.

Odbor za odbranu i unutrašnje poslove

Dr Predrag Mrđa, za člana – Mladen Krstić, za zamjenika člana, Aleksandar Arsić, za člana – prof. dr Milica Vasiljević Blagojević, za zamjenika člana, Dejan Ivanišević, za člana – Mikica Sibinović, za zamjenika člana, Feđa Dimović, za člana – Milan Matić, za zamjenika člana, Prof. dr Svetlana Stanarević, za člana – prof. dr Rastko Jović, za zamjenika člana, Mitar Krstić, za člana – Slobodan Bubnjević, za zamjenika člana, Dr Milana Pisarić, za člana – Vladan Mančić, za zamjenika člana, Prof. dr Ljubica Oparnica, za člana – dr Janko Međedović, za zamjenika člana, Prof. dr Jovo Bakić, za člana – prof. dr Radomir Saičić, za zamjenika člana, Stanko Fuštar, za člana – Milan Bogunović, za zamjenika člana.

Odbor za spoljne poslove

Adem Mavrić, za člana – Sara Valentik, za zamjenika člana, Mikica Sibinović, za člana – Nikola Mikić, za zamjenika člana, Ivana Petrović, za člana – Katarina Stanković, za zamjenika člana, Prof. dr Milena Petrović, za člana – prof. dr Oliver Tošković, za zamjenika člana, Vladan Jovanović, za člana – mr Marijana Cvetković Marković, za zamjenika člana, Prof. dr Tatjana Paunović, za člana – Ana Trifunović, za zamjenika člana, Dr Milica Jovanović, za člana – Katarina Šćepanović, za zamjenika člana, Dr Aleksandar Nešković, za člana – prof. dr Jovo Bakić, za zamjenika člana, Dr Stanislav Milošević, za člana – dr Slobodan Vukosavić, za zamjenika člana, Usame Zukorlić, za člana – doc. dr Sanja Fric, za zamjenika člana.

Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Doc. dr Jovan Vujičić, za člana – Marija Mitrović, za zamjenika člana, Feđa Dimović, za člana – Dragan Bogojević, za zamjenika člana, Tanja Đorđević Hamidović, za člana – Miloš Jevtić, za zamjenika člana, Sara El Sarag, za člana – Mitar Krstić, za zamjenika člana, Jelka Aksentijević, za člana – prof. dr Ljubica Oparnica, za zamjenika člana, Vladan Mančić, za člana – Slobodan Savić, za zamjenika člana, Petar Mitov, za člana – Zoran Stojiljković, za zamjenika člana, Prof. dr Aleksandra Ilić, za člana – Stanko Fuštar, za zamjenika člana, Dr Milana Pisarić, za člana – dr Marija Maruna, za zamjenika člana, Mirza Ramusović, za člana – dr Sanja Savčić, za zamjenika člana.

Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova

Sara Valentik, za člana – prof. dr Mirjana Nikolić, za zamjenika člana, Prof. dr Marina Petrović Julić, za člana – Andrea Besedeš Nađ, za zamjenika člana, Jovana Jemović, za člana – Vladan Jovanović, za zamjenika člana, Slavica Filipović, za člana – Tanja Đorđević Hamidović, za zamjenika člana, Jelena Petrović, za člana – doc. dr Nemanja Krstić, za zamjenika člana, Aleksandar Vasov, za člana – Jugoslav Ristić, za zamjenika člana, Dr Vladimir Savić, za člana – Mirza Ramusović, za zamjenika člana, Mr Vesna Seničić, za člana – prof. dr Dragan Stojić, za zamjenika člana, Tatjana Petrović Ropret, za člana – Željko Hubač, za zamjenika člana, Šaip Kamberi, za člana – Milena Đorđević, za zamjenika člana.

Odbor za dijasporu i Srbe u regionu

Dejan Đurđev, za člana – Dejan Bodiroga, za zamjenika člana, Tihomir Stanić, za člana – prof. dr Lidija Dimitrijević, za zamjenika člana, Ana Trifunović, za člana – Dragan Jovanović, za zamjenika člana, Katarina Šćepanović, za člana – prof. dr Vera Radović, za zamjenika člana, Tatjana Žunić, za člana – prof. dr Zorica Stojanović, za zamjenika člana, Uroš Mikić, za člana – mr Marijana Cvetković Marković, za zamjenika člana, Jugoslav Gašić, za člana – dr Stanislav Milošević, za zamjenika člana, Dr Miroslav Andrić, za člana – Stefan Mladenović, za zamjenika člana, Prof. dr Slavoljub Uzunović, za člana – mr Biljana Radovanović Brkanović, za zamjenika člana.

Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Goran Perišić, za člana – dr Milica Jovanović, za zamjenika člana, Dr Miloš Todorović, za člana – dr Predrag Mrđa, za zamjenika člana, Dr Ivan Ćirić, za člana – Jugoslav Ristić, za zamjenika člana, Dr Marija Čupić, za člana – prof. dr Dragan Stojković, za zamjenika člana, Dr Dejan Jakšić, za člana – dr Dejan Šoškić, za zamjenika člana, Dražen Drašković, za člana – Živojin Milovanović, za zamjenika člana, Dr Vesna Spasojević Brkić, za člana – Mikica Sibinović, za zamjenika člana, Dr Gordana Stefanović, za člana – prof. dr Zoran Stevanović, za zamjenika člana, Dr Danijela Stošić Panić, za člana – prof. dr Aleksandar Milojković, za zamjenika člana, Prof. dr Sreten Stojanović, za člana – Zoran Tajić, za zamjenika člana.

Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Dr Dejan Jakšić, za člana – prof. dr Milena Petrović, za zamjenika člana, Prof. dr Dragan Stojković, za člana – prof. dr Milica Vasiljević Blagojević, za zamjenika člana, Prof. dr Dušan Đurđević, za člana – Sanela Ramadanović, za zamjenika člana, Prof. dr Dragan Stojić, za člana – Dejan Ivanišević, za zamjenika člana, Miloš Jevtić, za člana – dr Imre Krizmanič, za zamjenika člana, Dr Miloš Todorović, za člana – dr Danijela Stošić Panić, za zamjenika člana, Dr Marija Čupić, za člana – dr Milica Jovanović, za zamjenika člana, Andrea Besedeš Nađ, za člana – Milan Matić, za zamjenika člana, Dr Dejan Šoškić, za člana – prof. dr Jovana Devetaković, za zamjenika člana, Dr Dragan Milićev, za člana – dr Marija Maruna, za zamjenika člana.

Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Aleksandar Vasov, za člana – Andrea Besedeš Nađ, za zamjenika člana, Prof. dr Jovana Devetaković, za člana – prof. dr Zoran Stevanović, za zamjenika člana, Saša Tomas, za člana – Ivan Milosavljević, za zamjenika člana, Jovana Jemović, za člana – dr Imre Krizmanič, za zamjenika člana, Mladen Krstić, za člana – dr Ivan Ćirić, za zamjenika člana, Igor Cepledi, za člana – dr Dragan Cvetković, za zamjenika člana, Prof. dr Zorica Stojanović, za člana – Dejan Ivanišević, za zamjenika člana, Dragan Bogojević, za člana – Milan Bogunović, za zamjenika člana, Zlatko Kokanović, za člana – prof. dr Ana Savić, za zamjenika člana, Toša Turčić, za člana – Milan Matić, za zamjenika člana.

Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

Aleksandar Arsić, za člana – prof. dr Sreten Stojanović, za zamjenika člana, Zoran Tajić, za člana – dr Predrag Mrđa, za zamjenika člana, Dr Marija Maruna, za člana – prof. dr Ana Savić, za zamjenika člana, Igor Mikitišin, za člana – prof. dr Dragan Stojić, za zamjenika člana, Prof. dr Aleksandar Milojković, za člana – Dražen Drašković, za zamjenika člana, Ivan Milosavljević, za člana – dr Milan Zdravković, za zamjenika člana, Dr Marko Nikolić, za člana – prof. dr Dušan Đurđević, za zamjenika člana, Doc. dr Sanja Fric, za člana – dr Vesna Spasojević Brkić, za zamjenika člana, Dr Dragan Milićev, za člana – prof. dr Zorica Stojanović, za zamjenika člana, Dr Imre Krizmanič, za člana – Zlatko Kokanović, za zamjenika člana.

Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informaciono društvo

Maja Crnogorac Đurić, za člana – Marija Milovanović, za zamjenika člana, Katarina Šćepanović, za člana – Slavica Filipović, za zamjenika člana, Prof. dr Radomir Saičić, za člana – dr Irena Ljubomirović, za zamjenika člana, Suzana Rogan, za člana – mr Vesna Seničić, za zamjenika člana, Tatjana Petrović Ropret, za člana – Marija Mitrović, za zamjenika člana, Prof. dr Milica Vasiljević Blagojević, za člana – dr Aleksandra Popin, za zamjenika člana, Dr Milan Zdravković, za člana – dr Vesna Spasojević Brkić, za zamjenika člana, Dr Milica Jovanović, za člana – dr Marko Nikolić, za zamjenika člana, Dr Daliborka Purić, za člana – prof. dr Vera Radović, za zamjenika člana, Dr Anđelka Bulatović, za člana – prof. dr Tatjana Paunović, za zamjenika člana.

Odbor za Kosovo i Metohiju

Doc. dr Jugoslav Gašić, za člana – prof. dr Radomir Saičić, za zamjenika člana, Dejan Đurđev, za člana – Mladen Krstić, za zamjenika člana, Prof. dr Dušan Đurđević, za člana – Ivana Petrović, za zamjenika člana, Prof. dr Milena Petrović, za člana – Marija Vulović, za zamjenika člana, Feđa Dimović, za člana – dr Dragana Đorđević, za zamjenika člana, Nikola Mikić, za člana – Aleksandra Štimac, za zamjenika člana, Saša Tomas, za člana – Igor Cepledi, za zamjenika člana, Tatjana Petrović Ropret, za člana – Jovana Jemović, za zamjenika člana, Dr Daliborka Purić, za člana – Dražen Drašković, za zamjenika člana.

Odbor za kulturu i informisanje

Slobodan Bubnjević, za člana – Ivana Petrović, za zamjenika člana, Marija Vulović, za člana – Tihomir Stanić, za zamjenika člana, Bojan Dimitrijević, za člana – Željko Hubač, za zamjenika člana, Milena Đorđević, za člana – mr Tibor Lazar, za zamjenika člana, Uroš Mikić, za člana – dr Aleksandra Popin, za zamjenika člana, Nikola Mikić, za člana – Suzana Rogan, za zamjenika člana, Stefan Mladenović, za člana – prof. dr Slavoljub Uzunović, za zamjenika člana, Prof. dr Mirjana Nikolić, za člana – Dragan Jovanović, za zamjenika člana, Mr Biljana Radovanović Brkanović, za člana – dr Janko Međedović, za zamjenika člana, Mr Marijana Cvetković Marković, za člana – Visar Mehmeti, za zamjenika člana.

Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Tomislav Veljković, za člana – dr Aleksandar Baucal, za zamjenika člana, Doc. dr Nemanja Krstić, za člana – Jelka Aksentijević, za zamjenika člana, Prof. dr Ivan Mijailović, za člana – dr Marija Bjelobrk, za zamjenika člana, Živojin Milovanović, za člana – Milina Marić, za zamjenika člana, Dr Mario Reljanović, za člana – Aleksandra Perkov, za zamjenika člana, Jugoslav Ristić, za člana – Goran Perišić, za zamjenika člana, Vesna Srećković, za člana – prof. dr Oliver Tošković, za zamjenika člana, Zoran Stojiljković, za člana – Maja Crnogorac Đurić, za zamjenika člana, Vladan Jovanović, za člana – Toša Turčić, za zamjenika člana, Dr Janko Međedović, za člana – Aleksandar Cvetković, za zamjenika člana.

Odbor za zdravlje i porodicu

Dr Marija Bjelobrk, za člana – dr Aleksandar Nešković, za zamjenika člana, Maja Krstić, za člana – Tatjana Pejić, za zamjenika člana, Dr Vladimir Savić, za člana – Jelena Petrović, za zamjenika člana, Aleksandra Štimac, za člana – Ana Trifunović, za zamjenika člana, Milina Marić, za člana – Tatjana Žunić, za zamjenika člana, Prof. dr Lidija Dimitrijević, za člana – Tatjana Petrović Ropret, za zamjenika člana, Aleksandar Cvetković, za člana – Aleksandra Perkov, za zamjenika člana, Katarina Stanković, za člana – Maja Krstić, za zamjenika člana, Dr Miroslav Andrić, za člana – Slobodan Savić, za zamjenika člana.

Odbor za zaštitu životne sredine

Dr Dragana Đorđević, za člana – Milan Bogunović, za zamjenika člana, Zlatko Kokanović, za člana – Aleksandar Vasov, za zamjenika člana, Dr Imre Krizmanič, za člana – prof. dr Jovana Devetaković, za zamjenika člana, Sanela Ramadanović, za člana – Bojan Dimitrijević, za zamjenika člana, Prof. dr Ana Savić, za člana – Zoran Tajić, za zamjenika člana, Prof. dr Zoran Stevanović, za člana – Ivan Milosavljević, za zamjenika člana, Dr Gordana Stefanović, za člana – prof. dr Ivan Mijailović, za zamjenika člana, Prof. dr Marija Lesjak, za člana – Zoran Stojiljković, za zamjenika člana, Dr Dragan Cvetković, za člana – Igor Cepledi, za zamjenika člana.

Odbor za evropske integracije

Doc. dr Jovan Vujičić, za člana – prof. dr Tatjana Paunović, za zamjenika člana, Dr Slobodan Vukosavić, za člana – dr Sanja Savčić, za zamjenika člana, Dr Aleksandar Baucal, za člana – Marija Čupić, za zamjenika člana, Maja Krstić, za člana – Adem Mavrić, za zamjenika člana, Dr Irena Ljubomirović, za člana – Katarina Stanković, za zamjenika člana, Dr Aleksandar Nešković, za člana – dr Gordana Stefanović, za zamjenika člana, Dr Milana Pisarić, za člana – dr Danijela Stošić Panić, za zamjenika člana, Dr Ilija Srdanović, za člana – Sara Valentik, za zamjenika člana, Željko Hubač, za člana – dr Milan Zdravković, za zamjenika člana, Prof. dr Oliver Tošković, za člana – prof. dr Marina Petrović Julić, za zamjenika člana.

Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Stanko Fuštar, za člana – Slobodan Bubnjević, za zamjenika člana, Jelka Aksentijević, za člana – prof. dr Rastko Jović, za zamjenika člana, Dr Anđelka Bulatović, za člana – Miloš Jevtić, za zamjenika člana, Prof. dr Tatjana Grujić, za člana – Marija Milovanović, za zamjenika člana, Jugoslav Ristić, za člana – Tatjana Pejić, za zamjenika člana, Prof. dr Dragan Stojković, za člana – Uroš Radovančev, za zamjenika člana, Prof. dr Saša Belić, za člana – dr Danijela Stošić Panić, za zamjenika člana, Sara El Sarag, za člana – dr Ivan Ćirić, za zamjenika člana, Prof. dr Ljubica Oparnica, za člana – dr Dejan Šoškić, za zamjenika člana, Doc. dr Sanja Fric, za člana – dr Dejan Jakšić, za zamjenika člana.

Odbor za kontrolu službi bezbjednosti

Mitar Krstić, za člana – prof. dr Saša Belić, za zamjenika člana, Prof. dr Svetlana Stanarević, za člana – prof. dr Marija Lesjak, za zamjenika člana, Prof. dr Aleksandra Ilić, za člana – dr Milana Pisarić, za zamjenika člana, Prof. dr Jovo Bakić, za člana – Petar Mitov, za zamjenika člana, Mikica Sibinović, za člana – Jelka Aksentijević, za zamjenika člana.

Odbor za prava djeteta

Maja Crnogorac Đurić, za člana, predstavnik Poslaničke grupe „Studentska lista“ – prof. dr Vera Radović, za zamjenika člana, Marija Milovanović, za člana, predstavnik Poslaničke grupe „Studentska lista“ – dr Daliborka Purić, za zamjenika člana, Marija Mitrović, za člana, predstavnik Poslaničke grupe „Studentska lista“ – prof. dr Tatjana Grujić, za zamjenika člana.

(Mondo)