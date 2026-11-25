Ranjena spremačica Prve tehničke škole u Kragujevcu sprečila je krvoproliće u toj ustanovi kada se goloruka isprečila na putu naoružanom sedamnaestogodišnjem učeniku četvrtog razreda, onemogućivši ga da uđe u učionicu i zapuca prema đacima.

Incident se dogodio u utorak oko osam časova ujutru, kada je maturant ušao u školu sa malokalibarskom puškom u ruci i ispalio hice prema higijeničarkama koje su se nalazile u holu. Jedna radnica je ranjena u nogu, dok je druga zadobila povrede od raspršenog stakla. Nakon što se oružje zaglavilo, osamnaestogodišnjak je pokušao da pobjegne, ali ga je policajac brzo sustigao i savladao.

Herojski čin radnice škole i detalji napada

Prema nezvaničnim saznanjima izvora bliskog istrazi, osumnjičeni učenik je imao sukob sa jednim đakom koji mu je navodno bio glavna meta. Kada je ušao u objekat pokušavajući da sakrije oružje, jedna od spremačica je uočila pušku i krenula ka njemu kako bi zaštitila decu, nakon čega je napadač ispalio hitac u njenom pravcu. Izvor navodi da su roditelji i učenici svjesni da je hrabra radnica D. R. svojom reakcijom sprečila tragediju velikih razmjera.

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Osumnjičeni tinejdžer je prije dolaska u školu najavio napad na društvenim mrežama objavljivanjem fotografije u maskirnoj uniformi sa puškom i navedenim datumom. Sumnja se da je koristio nelegalno oružje svog oca.

Stanje povređenih i hapšenje oca

Iz Univerzitetskog kliničkog centra u Kragujevcu saopšteno je da su dve povređene žene dovezene oko 8.30 časova, da su svjesne, orijentisane i stabilnih vitalnih parametara. Kod jedne pacijentkinje konstatovani su hematom i otok u predelu levog kapka te više tačkastih rana po tijelu, dok druga ima ranu u predelu levog koljena i oguljotinu na licu. Obe su zadržane na posmatranju i van su životne opasnosti.

Pored maloljetnika, koji se tereti za teško ubistvo u pokušaju, policija je uhapsila i njegovog oca S. M. (49) zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljenog držanja i nošenja vatrenog oružja i municije, prenosi Kurir.