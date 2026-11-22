Meteorolog Đorđe Đurić najavio je da nam nedjelja donosi oproštaj od blažih temperatura, uz temperature koji će dostići i 16 stepeni, dok će na sjeveru Srbije biti osjetno svježije, Vojvodini se očekuje ispod 10 stepeni.

"Jutro će biti sunčano i vedro, ali se već tokom dana sprema promjena vremena i postepeno naoblačenje", kaže Đurić za "Telegraf".

Krajem dana i uveče stižu kiša i lokalni pljuskovi. Tokom noći padavine će se pojačati, naročito na sjeveru, dok će na planinama zapadne i jugozapadne Srbije početi da pada snijeg.

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Ponedjeljak donosi kišu, snijeg na planinama i pad temperature

Početak radne nedjelje obilježiće kišovito vrijeme u većem dijelu Srbije, dok se u višim i planinskim krajevima očekuje snježni pokrivač. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 5 stepeni na sjeveru i zapadu i u Beogradu, pa do 15 stepeni na jugoistoku. Tokom popodneva sa sjevera sledi razvedravanje.

Sa sjevera, preko Panonske nizije, očekuje se spuštanje osjetno hladnije vazdušne mase koji će zahvatiti i jug Srbije.

U utorak nas očekuje vedro vrijeme, ali i jutarnji mraz. Dnevne vrijednosti biće znatno niže, od 3 do 7 stepeni, a u glavnom gradu oko 5.

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Srijeda ujutru biće naročito hladna, uz jak mraz. Na Pešteru i višim planinama, poput Kopaonika, temperatura će se spustiti i do -11 stepeni, dok će u gradovima i nižim predjelima biti i do -7, čak i do -8 stepeni. Tokom dana očekuje se naoblačenje, uz jačanje jugoistočnog vjetra i maksimalne temperature između 3 i 8 stepeni.

Tokom noći ka četvrtku stiže novo naoblačenje sa kišom, dok će na planinama padati snijeg. U ranim jutarnjim satima snijeg se ponegdje može zabilježiti i u nižim krajevima zapadne i istočne Srbije, kao i na sjeveru Vojvodine.

U četvrtak i petak vrijeme će biti vjetrovito i tmurno, uz povremeno olujne udare košave. Očekuju se kiša i hladnoća, a na planinama i snijeg. Zbog oblačnosti, jutarnji i noćni sati biće blaži nego sredinom sedmice, pa se mraz u tim danima ne očekuje, iako će tokom dana biti vrlo hladno.