Srbi na KiM: Na porušena groblja uz policijsku pratnju

Mrtvi nemaju mira u srpskoj pokrajini. Odlazak na grobove najmilijih za raseljene Srbe sa KiM i put je koji ne mogu preći bez organizovanog prevoza i policijske pratnje.

Na Mitrovske zadušnice bilo ih je tek nekoliko desetina. Sve je manje onih koji dolaze, a sve više porušenih ili oskrnavljenih grobova o kojima nema ko da brine.

Sa Kosova i Metohije protjerivani su živi. Njihovi mrtvi ostali su na grobljima koja su godinama rušena i skrnavljena. Na Mitrovske zadušnice potomci su ponovo došli među polomljene krstove i uništene spomenike. U južnom dijelu Kosovske Mitrovice uništeno je ili oskrnavljeno više od 90 odsto nadgrobnih obilježja. Na mnogima se više ne mogu pročitati ni imena. Više od četvrt vijeka nakon sukoba, slika mjesta na kojem su generacije Srba sahranjivale svoje najbliže ostaje nepromijenjena.

"Žalosno. Nemam adekvatnu riječ da kažem, a da nije ružna... A ovdje se ružne stvari ne pričaju. Ružno je sve gledati okolo, polomljeno je. Ja sam nešto pokušala da uradim ovđe i stala sam na grob", kažu Srbi sa Kosova.

Od nekadašnjeg svakodnevnog života u južnoj Mitrovici, mnogim raseljenim Srbima ostali su tek povremeni odlasci na porodična groblja. Organizovano, iz sjevernog dijela grada.

"Situacija isto kao i ranije, samo što mnogo manje naroda ima. Vidite koliko nas je Mitrovčana, baš malo", dodaju Srbi.

Ni obećanja lokalnih vlasti nisu urodila plodom, tvrdi novinar Lazar Stević. Posebnu zabrinutost među Srbima, kaže, izazvala je najavljena promjena na prištinskom groblju. U planu je zajednički prostor za sahranjivanje pripadnika različitih vjeroispovijesti. U pojedinim mjestima na Metohiji, Srbi, kako kaže, i dalje odlaze na groblja uz policijsku pratnju.

"Ta slika koja se svake godine ponavlja, gdje Srbi organizovano moraju da idu da obiđu grobove, zaista je jedna tužna slika da i poslije 26 godina nema te slobode gdje Srbi mogu sami da sjednu u svoje auto i odu... Ima mjesta gdje Srbi ne mogu bez pratnje policije da obiđu grobove svojih predaka. To su Đakovica, Istok...", rekao je Lazar Stević, novinar Televizije Most.

Sve ono što Srbi danas proživljavaju na Kosovu i Metohiji moglo bi se, da nema Republike Srpske, dešavati i Srbima s ove strane Drine, kaže Radan Ostojić. Podsjeća ministar i na istorijska stradanja, progone i egzoduse srpskog naroda, posebno iz Hrvatske. Ni prisustvo međunarodnih snaga na Kosovu nije zaštitilo preostale Srbe od pritisaka.

"Ono što se dešava na Kosovu, dešava se i u FBiH. Sve se to desilo i u Sloveniji i u Hrvatskoj. Ono što se desilo prije dolaska i iseljavanja srpske vojske sa KiM. Desio se veliki egzodus. Ostao je dio Srba koji tamo žive. Sve ono što rade Albanci ima za cilj da i ono malo srpskog stanovništva protjera sa vjekovnih ognjišta", rekao je Ostojić.

Za raseljene Srbe groblja su često posljednja mjesta koja ih povezuju sa rodnim krajem. Njihovo očuvanje ne bi smjelo zavisiti samo i jedino od porodica koje dolaze jednom ili nekoliko puta godišnje.