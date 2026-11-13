Srpska policija ga zaustavljala, on izbacio 12 kilograma kokaina i pobjegao

Policija je na teritoriji opštine Bačka Palanka zaplijenila 12 kilograma kokaina, kojeg je iz automobila izbacio vozač koji je pobjegao.

Vozač koji je upravljao vozilom, u kojem se kako se sumnja nalazila droga kokain, nije zaustavilo vozilo kad je policija pokušala da ga zaustavi.

On je izbacio dva ranca u kojima se nalazilo oko 12 kilograma kokaina, a potom pobjegao iz vozila, koje je pronađeno na teritoriji Bačke Palanke, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srbije.

Policija je identifikovala lice za koje se sumnja da je prevozilo drogu i za njim je raspisana potraga.

Akciju su sproveli pripadnici MUP-a Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa policijskim službenicima Odjeljenja za opservacije i Uprave granične policije, Odsjeka za prekogranični kriminal.