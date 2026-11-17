Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Avion Vojske Srbije srušio se jutros na njivu između Nove i Stare Pazove! Prema nezvaničnih saznanjima, radi se o avionu Mig 29 Vojske Srbije. Prema saznanjima RTS-a, poginuo je pilot.
Za sada nema zvaničnih informacija iz Ministarstva odbrane.
Uskoro opširnije...
(Blic)
Srbija
Napadnuta Lidija Vukićević, polivena jogurtom po glavi
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
1 d2
Srbija
1 sedm1
Srbija
2 sedm0
Srbija
1 mj0
Srbija
3 h4
Srbija
5 h1
Srbija
15 h0
Srbija
16 h1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu