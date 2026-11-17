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Avion Vojske Srbije srušio se jutros na njivu između Nove i Stare Pazove! Prema nezvaničnih saznanjima, radi se o avionu Mig 29 Vojske Srbije. Prema saznanjima RTS-a, poginuo je pilot.

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